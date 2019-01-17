Netflix'ten zam yapacağı hakkında Türkiye açıklaması geldi!

Geçtiğimiz günlerde Amerika basınında yayılan habere göre Netflix'in kullanıcılarına son 7 yılın en büyük fiyat artışını yapacağı açıklanmıştı. Türkiye için de yapılması beklenen zam için resmi açıklama geldi.



Netflix Türkiye tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye’de Netflix‘in fiyat politikasında herhangi bir değişiklik söz konusu değildir" ifadelerine yer verildi. Ayrıca Netflix‘in abonelik ücret politikasının her ülkeye özel olarak gerçekleştiğine vurgu yapıldı.

Ayrıca “ABD pazarında görülen artışın, tüm dünya ya da Türkiye’de görüleceği anlamına gelmiyor.” denildi.

TÜRKİYE’DE 2.5 YIL ÖNCE FİYATLARI İNDİRMİŞTİ: 2018 yılı Eylül ayı itibariyle 137 milyon kullanıcısı olan Netflix’in bu üyelerinin 58 milyonu ABD’de, 79 milyonu ise ABD dışı pazarlardan.

Türkiye’de 3. yılına giren Netflix, 2016 yılının Eylül ayında Türkiye’deki paket fiyatlarında indirime gitmişti. O tarihten bu yana Netflix’in Türkiye fiyatları şu şekilde uygulanıyor: Temel Paket (tek cihazdan SD erişim) 15.99 TL, Standart Paket (2 farklı cihazdan HD erişim) 27.99 TL, Özel Paket (4 farklı cihazdan ultra HD erişim) 39.99 TL.