'Netflix’ten Fatih Sultan Mehmet bombası! Hayatı dizi olarak çekilecek

Netflix bomba bir dizi için kolları sıvadı... Fatih Sultan Mehmet Han'ın hayatının anlatılacağı 6 bölümlük mini dizinin adı ne olacak? Fatih dizisinde kimler oynayacak? İşte ayrıntılar...

'Netflix’ten Fatih Sultan Mehmet bombası! Hayatı dizi olarak çekilecek

DİJİTAL yayın platformu Netflix, bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Netflix’ten, Osmanlı Devleti’nin yükselme dönemini ve Fatih Sultan Mehmet’in hayatını konu alan yeni bir mini dizi geliyor. Fatih'in hayatını anlatan ve başrölürde Kenan İmirzalıoğlu'nun oynadığı dizi Kanal D'de ekrana gelmiş ve ilk birkaç bölüm sonrası yayından kaldırılmıştı...

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'Netflix’ten Fatih Sultan Mehmet bombası! Hayatı dizi olarak çekilecek

Filmloverss'ın haberine göre, Netflix'in Fatih Sultan Mehmet'in yaşamını anlatacak olan mini dizisinin ismi 'Ottoman Rising' olacak. Ottoman Rising dizisinde Osmanlı Devleti'nin yükselme dönemini ve Fatih Sultan Mehmet'in hayatını konu alacak.

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'Netflix’ten Fatih Sultan Mehmet bombası! Hayatı dizi olarak çekilecek

KURMACA BELGESEL TADINDA... 6 bölüm şeklinde yayınlanacak olan Ottoman Rising, Fatih Sultan Mehmet'in, 12 yaşında padişah olmasıyla yaşanan olayları da mercek altına alacak. Dizinin kurmaca belgesel formatında çekilmesi planlanıyor.

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'Netflix’ten Fatih Sultan Mehmet bombası! Hayatı dizi olarak çekilecek

STXtv ve Karga Seven Pictures işbirliğinde yapılacak olan dizinin yapımcıları arasında 'Takım: Mahalle Aşkına' filmine imza atan Emre Şahin de yer alıyor.

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