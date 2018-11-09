Netflix’in ilk Türk dizisi Hakan:Muhafız'ın yayın tarihi belli oldu

Netflıx Medıa Center’ın haberine göre, The Protector (Hakan: Muhafız) adlı dizi Aralık ayı içinde yayına konacak. Muhtemelen 12 Aralık tarihinde ilk 10 bölümü yayında olacak! Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Ayça Ayşin Turan, Hazar Ergüçlü, Okan Yalabık, Mehmet Kurtuluş ve Burçin Terzioğlu gibi oyuncuların yer alıyor.

Dizi, küçük bir antikacı dükkanında çalışan ve tarihte kendisine verilmiş gizli bir görevle İstanbul’u korumak zorunda olduğunu öğrendikten sonra tüm dünyası altüst olan Hakan’ın serüvenini anlatıyor.



