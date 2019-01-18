Netflix’in Beren Saat'li dizisi Göbeklitepe'yi anlatacak

Dizinin senaryosunu Nuran Evren Şit kaleme alırken, çekimlerini Hakan:Muhafız’da da olduğu gibi O3 Medya üstlenecek. Dizi hakkında açıklanan detaylar bu kadar.
Geçtiğimiz yıl koruma çalışmaları tamamlanan ve UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi’ne giren Göbeklitepe’nin tanıtımı için 2019 yılı “Göbeklitepe Yılı” ilan edildi. Netflix’in yeni dizisinin Göbeklitepe’nin tanıtımında büyük etkisi olacak.
Göbeklitepe, insanlık tarihi için büyük öneme sahip. Zira buranın inşası tarım devriminden ve çanak çömlek yapımından bile eski. En büyük T biçimli taşın ağırlığı 16 tonu aşıyor. Bu taşları yontmak ve yakındaki taş ocağından taşımak, çok sayıda insan ve hepsini doyuracak miktarda yiyecek gerektiren zorlu bir organizasyon gerektiriyor.
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