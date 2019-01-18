Netflix’in Beren Saat'li dizisi Göbeklitepe'yi anlatacak

Beren Saat'in başrolde olacağı yeni Netflix dizisinin konusu hakkında yeni bilgiler geldi. Dizi, Göbeklitepe'nin ev sahipliği yaptığı fantastik bir hikayeyi ele alacak.

Netflix’in Beren Saat'li dizisi Göbeklitepe'yi anlatacak

Dizinin senaryosunu Nuran Evren Şit kaleme alırken, çekimlerini Hakan:Muhafız’da da olduğu gibi O3 Medya üstlenecek. Dizi hakkında açıklanan detaylar bu kadar.


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Netflix’in Beren Saat'li dizisi Göbeklitepe'yi anlatacak

Geçtiğimiz yıl koruma çalışmaları tamamlanan ve UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi’ne giren Göbeklitepe’nin tanıtımı için 2019 yılı “Göbeklitepe Yılı” ilan edildi. Netflix’in yeni dizisinin Göbeklitepe’nin tanıtımında büyük etkisi olacak.

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Netflix’in Beren Saat'li dizisi Göbeklitepe'yi anlatacak

Göbeklitepe, Şanlıurfa merkezine 20 km uzaklıkta bulunuyor. İnşası milattan önce 10 bin yılına uzanan Göbeklitepe, tarihteki en eski ve en büyük ibadet merkezi olarak biliniyor. Göbeklitepe İngiltere'de bulunan Stonehenge'den 7000, Mısır piramitlerinden ise 7500 yıl daha eski.

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Netflix’in Beren Saat'li dizisi Göbeklitepe'yi anlatacak

Göbeklitepe, insanlık tarihi için büyük öneme sahip. Zira buranın inşası tarım devriminden ve çanak çömlek yapımından bile eski. En büyük T biçimli taşın ağırlığı 16 tonu aşıyor. Bu taşları yontmak ve yakındaki taş ocağından taşımak, çok sayıda insan ve hepsini doyuracak miktarda yiyecek gerektiren zorlu bir organizasyon gerektiriyor.

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