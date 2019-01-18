Netflix’in Beren Saat'li dizisi Göbeklitepe'yi anlatacak

Dizinin senaryosunu Nuran Evren Şit kaleme alırken, çekimlerini Hakan:Muhafız’da da olduğu gibi O3 Medya üstlenecek. Dizi hakkında açıklanan detaylar bu kadar.

Göbeklitepe, Şanlıurfa merkezine 20 km uzaklıkta bulunuyor. İnşası milattan önce 10 bin yılına uzanan Göbeklitepe, tarihteki en eski ve en büyük ibadet merkezi olarak biliniyor. Göbeklitepe İngiltere'de bulunan Stonehenge'den 7000, Mısır piramitlerinden ise 7500 yıl daha eski.

Göbeklitepe, insanlık tarihi için büyük öneme sahip. Zira buranın inşası tarım devriminden ve çanak çömlek yapımından bile eski. En büyük T biçimli taşın ağırlığı 16 tonu aşıyor. Bu taşları yontmak ve yakındaki taş ocağından taşımak, çok sayıda insan ve hepsini doyuracak miktarda yiyecek gerektiren zorlu bir organizasyon gerektiriyor.

