Netflix yakası açılmadık dizi senaryoları arıyor

Netflix Ürün Yöneticisi Greg Peters, AFP'ye yaptığı açıklamada "Çektiğimiz dizilerin, hikayenin geçtiği ülkenin izleyicisinin de dışında, dünya çapında büyük bir kitleye ulaştığını gördük" ifadelerini kullandı.

Son dönemin en popüler dizilerinden olan ve Almanya'da geçen 'Dark' dizisine de değinen Peters, "Bir Alman dizisinin Almanca konuşulan ülkeler dışında da bu kadar çok izlenebildiğini düşünebiliyor musunuz?" dedi. Peters ayrıca, Norveç ve İspanya'da geçecek iki ayrı yapımının daha hazırlandığını ve bunların 2020 yılında yayınlanacağını duyurdu.

Peters, Netflix'in bu kararını 'ABD ve İngiltere dışında geçen ve daha önce anlatılmamış hikayeler bulmak için fırsat' olarak değerlendirdi.

AB'DEN 'YERLİ YAPIM' KOTASI

Netflix'in Avrupa'ya odaklanması sadece stratejik bir seçenek değil, aynı zamanda bir gereklilik konusu. Avrupa Birliği'nin, içeriğinin en az yüzde 30'unun yerel programlardan oluşmasını sağlamak için oluşturduğu bir kota bulunuyor.

Netflix, sunduğu altyazı hizmetleriyle birlikte Brezilya, Hindistan ve Güney Kore gibi ülkelerin de aralarında yer aldığı toplamda 20 ülkeye ilişkin yapımlar hazırlıyor. Şirket ayrıca, 137 milyon kullanıcısıyla dünyanın en büyük online dizi-film platformu.