Netflix ücretlerine zam yapmaya hazırlanıyor

Yatırımcılara seslenen CEO, "Önce kullanıcılarımızın görmek isteyeceği içerikler üreterek bu hakkı kazanmamız lazım" dedi. Hastings sözlerini şöyle sürdürdü: "Eğer bu konuda başarılı olursak, kullanıcılarımızdan daha fazla ücret ödemelerini izleyebiliriz." Hastings'in bu açıklaması, Netflix'in kısa vadede olmasa da bu yıl içinde bir ücret artışı kararı vermeye hazırlandığı şeklinde yorumlandı.