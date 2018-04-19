Netflix ücretlerine zam yapmaya hazırlanıyor

Kullanıcılara İnternet üzerinden hizmet veren medya sağlayıcısı Netflix, kullanım ücretlerine zam yapmaya hazırlanıyor.Son iki yılda iki defa ücretlerine zam yapan Netflix, yeni bir ücret artışına hazırlanıyor. Küresel internet televizyon ağı Netflix'in CEO'su Reed Hastings, kullanıcıları yakından ilgilendiren açıklamalarda bulundu.
2018'in ilk 3 ayında yaklaşık 7.5 milyon yeni abone edinen platformun en yetkili ismi Hastings, Netflix'in artan rekabet ortamındaki liderliğini pekiştirmek için yeni yatırımlar yapmaya mecbur olduğunu ancak bundan sonra kullanıcılarından daha fazla ücret talep edebileceğini belirtti.
Yatırımcılara seslenen CEO, "Önce kullanıcılarımızın görmek isteyeceği içerikler üreterek bu hakkı kazanmamız lazım" dedi. Hastings sözlerini şöyle sürdürdü: "Eğer bu konuda başarılı olursak, kullanıcılarımızdan daha fazla ücret ödemelerini izleyebiliriz." Hastings'in bu açıklaması, Netflix'in kısa vadede olmasa da bu yıl içinde bir ücret artışı kararı vermeye hazırlandığı şeklinde yorumlandı.
Geçtiğimiz günlerde 2018 yılının ilk çeyrek rakamlarını açıklayan şirket toplam kullanıcı sayısının 125 milyona ulaştığını duyurmuştu. Aynı açıklamada gelirin, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 40 artışla 3,7 milyar dolara yükseldiği bildirilmişti. Firmanın geliri geçen yılın ilk 3 ayında 2,64 milyar dolar olmuştu.
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