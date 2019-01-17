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Netflix kullanıcılarına kötü haber! Son 7 yılın en büyük zammı

Netflix kullanıcılarına kötü haber! Son 7 yılın en büyük zammı

Netflix son 7 yılın en büyük fiyat artışını yaparak paketlerine yüzde 18’i bulan zam getirmeyi planlıyor.

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Eklenme Tarihi: 17-01-2019 01:33 - Güncelleme: 17-01-2019 01:33

Online film ve dizi izleme platformu Netflix’in aylık üyelik paketlerine zam geliyor. Netflix’in Temel, Standart ve Özel olmak üzere üç paketini de kapsayacak olan fiyat artış oranının yüzde 12.5 ile yüzde 18 arasında değişmesi bekleniyor.

CNBC'nin haberine göre ABD’de 8 dolara sunulan temel paket, 9 dolara, 11 dolara sunulan standart paket 13 dolara ve 14 dolara satılan Premium paketi ise 16 dolara çıkacak. 

Habere göre yüzde 18’i bulan bu fiyat artışı Netflix’in 2012 yılından bu yana yaptığı en büyük zam olarak da kayıtlara geçecek. Mevcut Netflix aboneleri için ise yeni paket fiyatları 3 ay sonra devreye alınacak.

190’dan fazla ülkede 130 milyonu aşkın kullanıcısı olan Netflix’in ABD dışındaki pazarlarda fiyat artışına gidip gitmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.

Ancak Netflix’in 2018 yılı sonunda Kanada’da da fiyat artışına gitmesi, platformun hizmet verdiği diğer pazarlarda da paket fiyatlarını güncelleyeceği yönündeki sinyalleri artırdı.

TÜRKİYE’DE 2.5 YIL ÖNCE FİYATLARI İNDİRMİŞTİ:  2018 yılı Eylül ayı itibariyle 137 milyon kullanıcısı olan Netflix’in bu üyelerinin 58 milyonu ABD’de, 79 milyonu ise ABD dışı pazarlardan.

Türkiye’de 3. yılına giren Netflix, 2016 yılının Eylül ayında Türkiye’deki paket fiyatlarında indirime gitmişti. O tarihten bu yana Netflix’in Türkiye fiyatları şu şekilde uygulanıyor: Temel Paket (tek cihazdan SD erişim) 15.99 TL, Standart Paket (2 farklı cihazdan HD erişim) 27.99 TL, Özel Paket (4 farklı cihazdan ultra HD erişim) 39.99 TL.

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