Netflix bombası! Kenan İmirzalıoğlu ile Cansu Dere'li aksiyon dizisi

Netflix'in çekimleri Haziran'da başlayacak aksiyon dizisi için anlaşma sağlayan Kenan İmirzalıoğlu'nun partnerinin Cansu Dere olacağı iddia edildi. Ezel dizisinden sonra iddialara göre yeni Netflix dizisinde ilk kez bir araya gelecek olan Cansu Dere ve Kenan İmirzalıoğlu'nun hayranları şimdiden heyecanlandı.
HAYRANLARI ŞİMDİDEN HEYECANLANDI: Netflix'in çekimleri Haziran'da başlayacak aksiyon dizisi için anlaşma sağlayan Kenan İmirzalıoğlu'nun partnerinin Cansu Dere olacağı iddia edildi. Hakan: Muhafız dizisinin başarısıyla Türkiye'de yeni projeler için hazırlıklara başlayan Netflix, iki yeni dizinin daha müjdesini vermişti.
Bugün de bomba bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre Netflix'in yeni dizisinde Kenan İmirzalıoğlu'nun partneri Cansu Dere olacak. Yayınlandığı dönemde fırtınalar estiren Ezel dizisinden sonra iddialara göre yeni Netflix dizisinde ilk kez bir araya gelecek olan Cansu Dere ve Kenan İmirzalıoğlu'nun hayranları şimdiden heyecanlandı.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER