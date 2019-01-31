Netflix bombası! Kenan İmirzalıoğlu ile Cansu Dere'li aksiyon dizisi

Netflix'in yeni aksiyon dizisi için anlaşma sağlayan Kenan İmirzalıoğlu'nun partnerinin Cansu Dere olacağı iddia edildi. Ezel dizisinden sonra iddialara göre yeni Netflix dizisinde ilk kez bir araya gelecek olan Cansu Dere ve Kenan İmirzalıoğlu'nun hayranları şimdiden heyecanlandı.

Netflix bombası! Kenan İmirzalıoğlu ile Cansu Dere'li aksiyon dizisi

Netflix'in çekimleri Haziran'da başlayacak aksiyon dizisi için anlaşma sağlayan Kenan İmirzalıoğlu'nun partnerinin Cansu Dere olacağı iddia edildi. Ezel dizisinden sonra iddialara göre yeni Netflix dizisinde ilk kez bir araya gelecek olan Cansu Dere ve Kenan İmirzalıoğlu'nun hayranları şimdiden heyecanlandı.

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Netflix bombası! Kenan İmirzalıoğlu ile Cansu Dere'li aksiyon dizisi

HAYRANLARI ŞİMDİDEN HEYECANLANDI: Netflix'in çekimleri Haziran'da başlayacak aksiyon dizisi için anlaşma sağlayan Kenan İmirzalıoğlu'nun partnerinin Cansu Dere olacağı iddia edildi. Hakan: Muhafız dizisinin başarısıyla Türkiye'de yeni projeler için hazırlıklara başlayan Netflix, iki yeni dizinin daha müjdesini vermişti.

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Netflix bombası! Kenan İmirzalıoğlu ile Cansu Dere'li aksiyon dizisi

Bunlardan biri başrolünde Beren Saat'in olduğu, Göbeklitepe'de çekilmesi planlanan fantastik diziydi. Diğeri ise çekimleri Haziran ayında başlayacak olan aksiyon dizisiydi. Bu dizinin başrolü için Kenan İmirzalıoğlu ile anlaşmaya varılmıştı.

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Netflix bombası! Kenan İmirzalıoğlu ile Cansu Dere'li aksiyon dizisi

Bugün de bomba bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre Netflix'in yeni dizisinde Kenan İmirzalıoğlu'nun partneri Cansu Dere olacak. Yayınlandığı dönemde fırtınalar estiren Ezel dizisinden sonra iddialara göre yeni Netflix dizisinde ilk kez bir araya gelecek olan Cansu Dere ve Kenan İmirzalıoğlu'nun hayranları şimdiden heyecanlandı.

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