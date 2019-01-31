Netflix bombası! Kenan İmirzalıoğlu ile Cansu Dere'li aksiyon dizisi

Netflix'in yeni aksiyon dizisi için anlaşma sağlayan Kenan İmirzalıoğlu'nun partnerinin Cansu Dere olacağı iddia edildi. Ezel dizisinden sonra iddialara göre yeni Netflix dizisinde ilk kez bir araya gelecek olan Cansu Dere ve Kenan İmirzalıoğlu'nun hayranları şimdiden heyecanlandı.

Netflix'in çekimleri Haziran'da başlayacak aksiyon dizisi için anlaşma sağlayan Kenan İmirzalıoğlu'nun partnerinin Cansu Dere olacağı iddia edildi. Ezel dizisinden sonra iddialara göre yeni Netflix dizisinde ilk kez bir araya gelecek olan Cansu Dere ve Kenan İmirzalıoğlu'nun hayranları şimdiden heyecanlandı. Twitter

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HAYRANLARI ŞİMDİDEN HEYECANLANDI: Netflix'in çekimleri Haziran'da başlayacak aksiyon dizisi için anlaşma sağlayan Kenan İmirzalıoğlu'nun partnerinin Cansu Dere olacağı iddia edildi. Hakan: Muhafız dizisinin başarısıyla Türkiye'de yeni projeler için hazırlıklara başlayan Netflix, iki yeni dizinin daha müjdesini vermişti. Twitter

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Bunlardan biri başrolünde Beren Saat'in olduğu, Göbeklitepe'de çekilmesi planlanan fantastik diziydi. Diğeri ise çekimleri Haziran ayında başlayacak olan aksiyon dizisiydi. Bu dizinin başrolü için Kenan İmirzalıoğlu ile anlaşmaya varılmıştı. Twitter

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