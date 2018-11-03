Netenyahu'dan Trump'a prens Selman ricası

Kaşıkçı cinayetinde kılıcının gölgesi iyice belli olan Veliaht hedef haline geldi. Riyad’ın örtbas çabasına en hızlı desteği ise Tel Aviv verdi.

ABD’nin Ortadoğu’daki iki önemli müttefiki olan İsrail ve Mısır’ın, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi sonrasında gözlerin çevrildiği Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman’a Amerikan desteğinin sürmesi için lobi yaptığı ortaya çıktı. Karar gazetesinin haberine göre iki ülke de ABD Başkanı Donald Trump’a bu yönde mesaj gönderdi.

STRATEJİK ORTAK

Washington Post gazetesinin adı açıklanmayan yetkililere dayandırdığı habere göre, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu üst düzey Beyaz Saray yetkililerinden Kaşıkçı cinayeti sonrasında Prens Muhammed’e desteğin sürmesini istedi. Haberde, Netanyahu’nun Prens’i ‘stratejik ortak’ diye nitelediği belirtildi. Gazeteye göre, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi de Beyaz Saray’a benzer bir mesaj verdi.

Öte yandan, Ortadoğu’daki dengeleri değiştirme potansiyeli taşıyan cinayet hakkında İsrail’den ilk ‘resmi’ açıklama da geldi. İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz cinayeti ‘alçakça’ diye nitelese de, İsrail’in ‘İran’la mücadelede Körfez ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmek istediğini’ belirtti. Steiniz, “Bu alçakça bir eylemdi. Her türlü tepkiyi hak ediyor. Bu kişi bir terörist değil, bir sivil, bir gazeteciydi” deyip sözü İran’a getirdi:

“Karşımızda, varoluşsal bir tehdide dönüşebilecek bir tehdit var – nükleer İran, terör, bunun Suriye ve Lübnan’a yayılması tehdidi. Ve Suudi Arabistan dahil Arap devletleri, İran’ın ve İran’dan gelen nükleer tehdidin yayılmasına karşı son yıllarda bizim müttefikimiz” dedi. İran’ı bölgesel bir rakip olarak gören Suudi Arabistan, Trump’ın ve İsrail’in Tahran’a karşı düşmanlığı temel alan Ortadoğu politikasında kilit önem taşıyor. Prens Muhammed de bu politikanın bölgedeki en önemli destekçisi.