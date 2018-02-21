  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.

SON DAKİKA

eposta yazdır zoom+ zoom-

Netanyahu'ya bir şok daha! İyice köşeye sıkıştı

Netanyahu'ya bir şok daha! İyice köşeye sıkıştı

Yolsuzluk ve görevini kötüye kullanmakla suçlanan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya yönelik iki yeni soruşturma açıldı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 21-02-2018 16:57 - Güncelleme: 21-02-2018 16:57

Soruşturma çerçevesinde tutuklanan Netanyahu’nun bir danışmanının Başbakan aleyhinde ifade vermeyi kabul ettiği öne sürüldü. İsrail basını Netanyahu’nun eski iletişim bakanlığı genel direktörü Shlomo Filber’in Netanyahu aleyhine tanıklık yapmayı kabul ettiğini yazıyor.

Netanyahu’nun Walla haber sitesinde kendisi hakkında olumlu haberler yazılması karşılığında söz konusu yayın organının sahibi olan Bezeq telekomünikasyon şirketine milyonlarca dolarlık iltimas sağlayan düzenleme yaptığı iddia ediliyor.

EŞİ DE ZAN ALTINDA: Diğer iddia ise Netanyahu’nun eşi Sarah Netanyahu’ya yönelik kamu mallarını suistimal etme suçlamasıyla alakalı. Şimdi Başbakan Netanyahu’nun karısı aleyhine davayı düşürme karşılığında söz konusu davaya bakan yargıca terfi önerdiği iddia ediliyor.

Netanyahu, hakkındaki tüm suçlamaları reddediyor. Ancak Netanyahu yanlısı Israel Hayom gazetesinin dün ‘Havada seçim kokusu var’ başlığıyla çıkması dikkat çekti. Netanyahu’nun erken seçime gidebileceği, suçlamalara rağmen oylarını arttırabileceği iddia ediliyor.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Netanyahu'ya bir şok daha! İyice köşeye sıkıştı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat