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Netanyahu'dan Ruhani'nin açıklamalarına tepki! Mantıksız...

Netanyahu'dan Ruhani'nin açıklamalarına tepki! Mantıksız...

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin, Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'nin ardından yaptığı ve İsrail'i Suriye'de terörü desteklemekle suçladığı açıklamalarına tepki gösterdi.

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Eklenme Tarihi: 05-04-2018 09:18 - Güncelleme: 05-04-2018 09:18

Netanyahu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Mantıksızlıkta sınır yok. Tüm bölgeye terör ahtapotu kollarını yollayan İran'ın terörist rejimi, İsrail'i terörizmle suçluyor. Ruhani'nin, 'Feylak el-Kudüs'ün (İran Devrim Muhafızları'na bağlı özel güç) Suriye'deki terör ve sabotaj faaliyetlerinden haberi yoksa biz ona haber verelim" ifadelerini kullandı.

​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dün düzenlenen Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'nde bir araya gelmişti.

Ruhani zirve kapsamında yaptığı açıklamada, bölgenin son senelerde büyük ve çok önemli bir sorun olan terörizmle karşılaştığına dikkati çekmiş, bu teröristlerin bazı ülkeler tarafından eğitildiğini, finansal kaynak sağlandığını ve modern silahların temin edildiğini kaydetmişti.

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