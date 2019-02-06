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Nesrin Obalı kimdir kaç yaşında öldü hastalığı neydi kanser mi?

Nesrin Obalı kimdir kaç yaşında öldü hastalığı neydi kanser mi?

Nesrin Obalı kimdir, kaç yaşında, aslen nereli be söz yazarı Nesrin Obalı kanser miydi soruları vefatının ardından merak konusu oldu. Uzun süre kanser tedavisi gören Nesrin Obalı, Müslüm Gürses, Güler Işık gibi isimlere şakı yazmıştı.

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Eklenme Tarihi: 06-02-2019 10:20 - Güncelleme: 06-02-2019 10:20

Nesrin Obalı kimdir, kaç yaşında neden öldü, hastalığı neydi soruları vefatının ardından merak konusu oldu. Yaptığı bestelerle adını geniş kitlelere duyuran Nesrin Obalı, bu sabah hayatını kaybetti.

Acı haberi Nesrin Obalı'nın kardeşi duyurdu; Ben Nesrin Obalı'nın kardeşiyim. Bugün sabaha karşı saat 04.00'te vefat etmiştir. Gelmek isteyenler cenaze namazı, bugün Zincirlikuyu Mezarlığı'nda ikindi namazına müteakip kılınacaktır.'

Nesrin Obalı uzun zamandır kanserle mücadele ediyordu.

NESRİN OBALI KİMDİR: Nesrin Obalı'nın şarkılarını Müslüm Gürses, Yaşar İpek, Güler Işık, Güçlü Soydemir gibi çok sayıda ünlü isim albümlerinde ve sahnelerde yorumladı.

Şarkı sözleri ise Uğur Bayar, Yılmaz Tatlıses, Şenol Bülbül gibi çok sayıda besteci ve kendisi tarafından bestelendi.

2017 yılında Senfoni Müzik etiketi ile piyasaya çıkan 'Sensiz Olmuyor İşte' albümünde ise, Müslüm Gürses'in yorumladığı sevilen şarkısını kendisi de okudu. Albümünde, 'Yerin Dolmuyor' isimli eserde ise, şarkıcı Toprak'la da düet yaptı. Albümden kısa süre sonra rahatsızlanan sanatçıya akciğer kanseri teşhisi konuldu.

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