Nesrin Cavadzade La Casa De Papel'de yer alacak mı? Menajeri açıkladı!

Son olarak Bizim Hikaye dizisiyle ekranlarda gördüğümüz güzel oyuncu Nesrin Cavadzade'nin izlenme rekorları kıran Netflix dizisi La Casa De Papel'de 'İstanbul' karakteriyle yer alacağı iddia ediliyordu. Dizi hakkında ortaya atılan bu iddialar Türk izleyicilerinde büyük heyecan yaratmıştı. Nesrin Cavadzade'nin menajerinden konuyla ilgili açıklama geldi.

Menajer Selin Kök, görüşmelerin olduğuna dair çıkan haberleri doğruladı. Kök şöyle konuştu: "Çıkan bazı haberler doğru. Görüşmeler sürüyor. İlk görüşmeden olumlu sonuç çıktı." "Bir görüşme daha yapılacak. Nesrin Hanım 4-5 dil bilen bir oyuncu, bu onu daha da farklı kılıyor."