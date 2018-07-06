Nesrin Cavadzade La Casa De Papel'de yer alacak mı? Menajeri açıkladı!

Bir süredir La Casa De Papel'in 3.sezonunda İstanbul karakterini canlandıracağı iddia edilen güzel oyuncu Nesrin Cavadzade dizide rol alacak mı? Cavadzade'nin menajeri "Çıkan bazı haberler doğru. İlk görüşmeden olumlu sonuç çıktı" dedi.

Nesrin Cavadzade La Casa De Papel'de yer alacak mı? Menajeri açıkladı!

Son olarak Bizim Hikaye dizisiyle ekranlarda gördüğümüz güzel oyuncu Nesrin Cavadzade'nin izlenme rekorları kıran Netflix dizisi La Casa De Papel'de 'İstanbul' karakteriyle yer alacağı iddia ediliyordu. Dizi hakkında ortaya atılan bu iddialar Türk izleyicilerinde büyük heyecan yaratmıştı. Nesrin Cavadzade'nin menajerinden konuyla ilgili açıklama geldi.

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Nesrin Cavadzade La Casa De Papel'de yer alacak mı? Menajeri açıkladı!

Menajer Selin Kök, görüşmelerin olduğuna dair çıkan haberleri doğruladı. Kök şöyle konuştu: "Çıkan bazı haberler doğru. Görüşmeler sürüyor. İlk görüşmeden olumlu sonuç çıktı." "Bir görüşme daha yapılacak. Nesrin Hanım 4-5 dil bilen bir oyuncu, bu onu daha da farklı kılıyor."

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Nesrin Cavadzade La Casa De Papel'de yer alacak mı? Menajeri açıkladı!

"Canlandırılacak karakterle ilgili şimdilik bir bilgi vermem doğru olmaz. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz sene İspanyol yapımı El Desentierro adlı sinema filminde kamera karşısına geçti ve performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Tercih edilmesinde önemli faktörlerden biri de bu olsa gerek..."

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Nesrin Cavadzade La Casa De Papel'de yer alacak mı? Menajeri açıkladı!

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