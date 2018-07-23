Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu Odun kırıp ateş yakıyorlar

Oyuncu çift Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu karavanda doğayla iç içe bir tatil yapıyor. Yaz aylarında ünlü isimler Ege ve Güney sahillerine akın ederken, Kadir Doğulu ve Nesliah Atagül çifti ise doğaya kaçtı!



