Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu Odun kırıp ateş yakıyorlar

Oyuncu çift Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu karavanda doğayla iç içe bir tatil yapıyor. Yaz aylarında ünlü isimler Ege ve Güney sahillerine akın ederken, Kadir Doğulu ve Nesliah Atagül çifti ise doğaya kaçtı!
Bir göl kenarında doğayla iç içe tatil yapan Kadir Doğulu kamp fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı. Odun toplayıp kamp ateşi yakan ünlü çiftin fotoğrafları kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.
Kadir Doğulu yeni sezonda bir süre dizi yapmayacağını ve dinleneceğini açıklamıştı. Ünlü çift boş zamanlarında sık sık kamp yapıp enerji depoluyor!
Oyuncu çift Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu karavanda doğayla iç içe bir tatil yapıyor. Yaz aylarında ünlü isimler Ege ve Güney sahillerine akın ederken, Kadir Doğulu ve Nesliah Atagül çifti ise doğaya kaçtı!
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