Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'nun doğayla iç içe tatili

Yaz aylarında ünlü isimler Ege ve Güney sahillerine akın ederken, Kadir Doğulu ve Nesliah Atagül çifti ise tatillerini doğaya kaçarak değerlendirdi. Bir göl kenarında doğayla iç içe tatil yapan Kadir Doğulu kamp fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı. Odun toplayıp kamp ateşi yakan ünlü çiftin fotoğrafları kısa sürede çok sayıda beğeniye ulaştı.

