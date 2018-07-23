Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'nun doğayla iç içe tatili

Oyuncu çift Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu karavanda doğayla iç içe tatil yapıyor. Çiftin tatil fotoğrafları büyük beğeni aldı.

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'nun doğayla iç içe tatili

Yaz aylarında ünlü isimler Ege ve Güney sahillerine akın ederken, Kadir Doğulu ve Nesliah Atagül çifti ise tatillerini doğaya kaçarak değerlendirdi. Bir göl kenarında doğayla iç içe tatil yapan Kadir Doğulu kamp fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı. Odun toplayıp kamp ateşi yakan ünlü çiftin fotoğrafları kısa sürede çok sayıda beğeniye ulaştı.

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Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'nun doğayla iç içe tatili

Kadir Doğulu yeni sezonda bir süre dizi yapmayacağını ve dinleneceğini açıklamıştı. Ünlü çiftin boş zamanlarında sık sık kamp yapıp enerji depoladığı görülüyor. İşte ünlü çiftin kamp fotoğrafları...

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Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'nun doğayla iç içe tatili

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Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'nun doğayla iç içe tatili

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