Nesli tükenmekte olan benekli semender Osmaniye'de ortaya çıktı

Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde bir kişi, evinin bahçesinde nesli tükenmekte olan sarı benekli semender buldu. Bulduğu sürüngeni kutuya koyarak besleyen vatandaş, daha sonra semenderi doğal yaşam ortamına bıraktı.

İlçeye bağlı Akdam köyünde yaşayan Arif Cankurt evinin bahçesinde otlar arasında sarı benekleri olan siyah renkli, iri bir kertenkeleyi andıran sürüngen gördü. Hayvanı yakalayan Cankurt daha sonra bir kutuya koyarak evine getirdi. Yakınlarına bulduğu sürüngenden bahseden Arif Cankurt internetten yaptığı araştırmada bunun “Anadolu semenderi” veya “benekli semender” olarak adlandırılan ve dünya genelinde nesli tükenmekte olan sürüngen olduğunu öğrendi.

Daha önce hiç böyle bir sürüngen ile karşılaşmadığını ve ilk defa gördüğünü belirten Arif Cankurt, “Oğluma internetten bak bakalım bu hayvan neymiş dedim. Ben daha önce böyle bir şey ile karşılaşmadım. Aldım kutuya koydum eve getirdim. Önüne marul yaprağı ve yeşillik koydum. Baktım yemiyor. Birkaç gün evde baktım. Ama ne yer ne içer bilmediğim için ben de doğal ortamına bırakma kararı aldım. Kendi yiyeceğini kendi bulur” dedi.

Benekli semender yörede bazı köylüler tarafından biliniyor. Cemre düştükten sonra ortaya çıktığına inanılan semender Çukurova’da “yağmurcuk” ve “cemre” olarak da adlandırılıyor. Boyları 8 ile 20 cm arasında değişen semenderin dünya genelinde 40’a yakın türü bulunuyor. Hem su da hem de karada yaşayan semender dünya genelinde nesli tükenmekte olan sürüngen kategorisinde.

  • Yaşam 04 Mart 2018 12:37
  • SİTENE EKLE
  • PAYLAŞ fb tw gp

BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?

YORUM YAZIN Nesli tükenmekte olan benekli semender Osmaniye'de ortaya çıktı videosuna yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık Haberleri
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro