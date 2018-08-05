Neşet Ertaş anıldı: İbrahim Kalın saz çalıp türkü söyledi!

KIRŞEHİR'de Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde gerçekleşen 2’nci Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Festivalinde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Erol Parlak ile birlikte sahneye çıkarak bozlak ustası Neşet Ertaş'a ait 3 türkü seslendirdi.

Kalın, merhum Neşet Ertaş'ın annesine yazdığı "Neredesin Sen" adlı türküyü seslendirerek türkünün de açıklamasını yaptı. Açıklama sonrasında Kalın ve Parlak "Sen Benimsin" ve "Zorumuş Meğer" adlı türküleri çalarak seslendirdi.

Günün anısına Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, İbrahim Kalın'a etkinliğe verdiği desteklerden ötürü saz hediye etti. Salonda ayakta alkışlanan Kalın ve Parlak, Neşet Ertaş'ın fotoğraflarının yer aldığı sergiyi de gezdi.