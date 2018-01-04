Neşeli Günler'in Ahmet'iydi bir de son haline bakın

Neşeli Günler filmini hatırlıyor musunuz? Tamam kabul belki ismini bilmiyorsunuzdur ama Adile Naşit ve Münir Özkul'un 'Turşu sirkeyle mi limonla mı kurulur?' tartışmalarını mutlaka ve mutlaka hatırlıyorsunuzdur. Yeşilçam klasiklerinden biri olan Neşeli Günler filminde Adile Naşit, Münir Özkul, Oya Aydoğan gibi domine isimler yer almıştı. Yeşilçam'ın en tatlı aile filmlerinden biri olan Neşeli Günler'de turşu yüzünden ayrılan ve çocuklarını da ayıran bir çift ve kardeşlerin onları barıştırma hikayesi anlatılıyordu. Peki bu filmde yer alan Ahmet'i hatırlıyor musunuz?