Neşeli Günler'in Ahmet'iydi bir de son haline bakın

Neşeli Günler'in Ahmet'iydi bir de son haline bakın

Neşeli Günler filmini hatırlıyor musunuz? Tamam kabul belki ismini bilmiyorsunuzdur ama Adile Naşit ve Münir Özkul'un 'Turşu sirkeyle mi limonla mı kurulur?' tartışmalarını mutlaka ve mutlaka hatırlıyorsunuzdur. Yeşilçam klasiklerinden biri olan Neşeli Günler filminde Adile Naşit, Münir Özkul, Oya Aydoğan gibi domine isimler yer almıştı. Yeşilçam'ın en tatlı aile filmlerinden biri olan Neşeli Günler'de turşu yüzünden ayrılan ve çocuklarını da ayıran bir çift ve kardeşlerin onları barıştırma hikayesi anlatılıyordu. Peki bu filmde yer alan Ahmet'i hatırlıyor musunuz?

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Neşeli Günler'in Ahmet'iydi bir de son haline bakın

Neşeli Günler'in Ahmet'i yağız delikanlısının gerçek adı Yaman Coşkun. Onun adını bilmeseniz bile oynadığı filmlerden simasını mutlaka hatırlıyorsunuzdur. Sinemaya devam etmeyen Yaman Coşkun kendisine çok farklı bir yol çizdi. Tabi ki artık yaşlandı ve çok değişti. Sadece 3 Yeşilçam filminde rol alabilen Yaman Coşkun elini eteğini sinemadan çekince farklı işler yapmaya başladı.

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Neşeli Günler'in Ahmet'iydi bir de son haline bakın

Şuan ise sektörden ne çok uzak ne çok yakın bir iş yapıyor. Önce biraz bu sık sık gördüğümüz ama pek tanımadığımız Yaman Coşkun'u yakından tanıyalım sonra şimdiki halini görelim ne dersiniz. Yaman Coşkun, 1 Ocak 1961 doğumlu 70'li yıllarının çocuk oyuncularından.

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Neşeli Günler'in Ahmet'iydi bir de son haline bakın

İlk olarak Battal Gazi'nin İntikamı filminde Battal'ın oğlu Ali'nin küçüklüğünü canlandırdı. Malkoçoğlu Ölüm Fedaileri filminde küçük prens Enrico, Kara Murat Fatih'in Fedaisi filminde Murat'ın küçüklüğüne hayat verdi.

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