Neşe Sapmaz cinsel içerikli mesajları ifşa etti: Tehdit edildim

TEHDİT ETTİ YİNE DE ŞİKAYETÇİ OLDUM: Neşe Sapmaz beyanında, “Ben şikayetimden hiçbir zaman vazgeçmedim. Ben sanığı hiçbir şekilde tanımıyorum. Yaşar İrbu benim televizyon programıma konuk temin eden bir kişidir. Onunla samimiyetim de oradan geliyor. Ben yapımcıyım, Yaşar Bey de yapımcıdır. Bu sebeple tanışıyorum. Şikayetim devam etmektedir. Tanımadığım bu kişi beni taciz etti ve bunu saptırmaya çalışmaktadır. Hatta Yaşar Bey aracılığı ile bana ‘Kendisine bir gün taksi çarpıp ölebilir veya iki adam tutup aleyhine yalan haber yaptırırım’ gibi haber gönderdi. Hatta ‘Yargıya müdahale de ederim’ dedi. Bana talepleri de oldu. Ben buna rağmen mahkemeye giderek şikayetçi oldum.” dedi.