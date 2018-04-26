Nescafe çekilişi sonuçları kazanan isimler tam liste-2018

HEDİYELER NELER: Başvurular 16 Nisan 2018 tarihi saat 23:59 itibariyle sona erdi. Çekiliş ile satış değeri 138 bin TL’yi aşan 11 adet Bmw 118i Joy Plus 2017 Model otomobil verilecek. Ayrıca piyasa değeri 5 bin TL’nin üzerinde olan 111 adet iPhone 8 64 GB Cep Telefonu ikramiye olarak hediye edilecek. Nescafe çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?