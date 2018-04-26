Nescafe çekilişi sonuçları kazanan isimler tam liste-2018

Nescafe çekiliş sonuçları açıklandı. Nescafe'lerden çıkan kodu göndererek kampanyaya katılan 11 BMW ve 111 Iphone 8 kazanan taihlilerin tam isim listesi yayınlandı. Nescafe sonucu kazananlar kim oldu isim isim haberimizde.

Nescafe çekilişi sonuçları kazanan isimler tam liste-2018

Nescafe çekiliş sonuçları açıklandı. Nescafe sonucu kim kazandı isim isim yeni liste haberimizde. Nescafelerden çıkan kodu göndererek çekilişe katılan ve kazanan isimler açıklandı. 11 BMW ve 111 İphone kazanan isimlerin illere göre tam listesi bugün yayınlandı. İşte nescafe sonucu kazanan talihliler...

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Nescafe çekilişi sonuçları kazanan isimler tam liste-2018

ŞİFREYİ GÖNDEREN KATILDI: Milli Piyango İdaresi’nin izniyle düzenlenen çekilişe Nescafé 3’ü 1 Arada Orijinal, Nescafé 3’ü 1 Arada Extra, Nescafé Crema Latte, Nescafé 3’ü 1 Arada Sütlü Köpüklü veya Nescafé 2’si 1 Arada ürünlerini alan müşteriler, paketten çıkan şifreyi göndererek katıldı.

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Nescafe çekilişi sonuçları kazanan isimler tam liste-2018

HEDİYELER NELER: Başvurular 16 Nisan 2018 tarihi saat 23:59 itibariyle sona erdi. Çekiliş ile satış değeri 138 bin TL’yi aşan 11 adet Bmw 118i Joy Plus 2017 Model otomobil verilecek. Ayrıca piyasa değeri 5 bin TL’nin üzerinde olan 111 adet iPhone 8 64 GB Cep Telefonu ikramiye olarak hediye edilecek. Nescafe çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Nescafe çekilişi sonuçları kazanan isimler tam liste-2018

ÇEKİLİŞ VE SONUÇ TARİHİ: Buna göre çekiliş 20 Nisan 2018 tarihinde yapıldı. Kazanan talihliler ise 26 Nisan 2018 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar Takvim Gazetesi ve Nescafe internet sitesi üzerinden yayımlandı.

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