Nereden nereye! Yeşilçam'ın yıldızıydı şimdi perişan halde

Yeşilçam'ın önemli filmleri arasında gösterilen 100'ü aşkın filmde rol alan ve 38 yıldır figüranlık yapan 62 yaşındaki Ziya Çirkin namı-değer `Çirkin Ziya`, yaşamını kimseye muhtaç olmamak için sokaklarda org çalarak sürdürüyor.

Nereden nereye! Yeşilçam'ın yıldızıydı şimdi perişan halde

Yeşilçam'ın önemli filmleri arasında gösterilen 100'ü aşkın filmde rol alan ve 38 yıldır figüranlık yapan 62 yaşındaki Ziya Çirkin namı-değer `Çirkin Ziya`, yaşamını kimseye muhtaç olmamak için sokaklarda org çalarak sürdürüyor. Sokaklarda yaşam mücadelesi veren Çirkin, eski filmlerinden konuştukça hüzünleniyor. Bazen kamera arkasında, bazen de dizilerde görev alan Ziya Çirkin, şimdilerde o eski parıltılı günlerinden uzak bir şekilde sokaklarda org çalarak yaşama tutunmaya çalışıyor.

16
Nereden nereye! Yeşilçam'ın yıldızıydı şimdi perişan halde

10 yaşında Kayseri'deki babaevinden çıkıp İstanbul`a gelerek tam 38 yıl boyunca beyaz perdeye emek veren Ziya Çirkin, anne ve babasını kaybettikten sonra maddi zorluklar yaşamaya başladı.Geçirdiği kaza sonucu yürüme zorluğu da çeken `Çirkin Ziya`, kendisine bağlanan engelli maaşını da ablalarıyla arasında çıkan dava meselesi yüzünden alamıyor.

26
Nereden nereye! Yeşilçam'ın yıldızıydı şimdi perişan halde

Bir dönem sokaklarda da kalan emektar figüran Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde beraberinde getirdiği orgunu çalarak geçimini sağlamaya çalışırken oynadığı filmlerin afişlerini ve fotoğrafları da kendisini dinlemeye gelenlere sunuyor.

36
Nereden nereye! Yeşilçam'ın yıldızıydı şimdi perişan halde

46
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Seçim
  7. Ekonomi
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro