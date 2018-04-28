Nereden nereye! Yeşilçam'ın yıldızıydı şimdi perişan halde

Yeşilçam'ın önemli filmleri arasında gösterilen 100'ü aşkın filmde rol alan ve 38 yıldır figüranlık yapan 62 yaşındaki Ziya Çirkin namı-değer `Çirkin Ziya`, yaşamını kimseye muhtaç olmamak için sokaklarda org çalarak sürdürüyor. Sokaklarda yaşam mücadelesi veren Çirkin, eski filmlerinden konuştukça hüzünleniyor. Bazen kamera arkasında, bazen de dizilerde görev alan Ziya Çirkin, şimdilerde o eski parıltılı günlerinden uzak bir şekilde sokaklarda org çalarak yaşama tutunmaya çalışıyor.