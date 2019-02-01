Nereden nereye! İşte Batuhan Karadeniz'in son takımı

Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, ara transfer döneminin son gününde Batuhan Karadeniz'i kadrosuna kattı. Bandırmaspor, golcü futbolcuyla yarım sezonluk sözleşme imzaladı.
27 yaşındaki Batuhan, bu transferle birlikte 10. kez takım değiştirmiş oldu. Batuhan Karadeniz son olarak Adana Demirspor'da oynamıştı.
NEREDEN NEREYE
Yıllar önce Türk futbolunun yükselen değeri olarak kariyerine başlayan ancak daha sonra yeşil sahaların yaramaz çocuğu haline gelen Batuhan Karadeniz'in kariyeri 'nereden nereye' dedirtti.
10 KULÜPTE KADRO DIŞI BIRAKILMIŞTI
Karadeniz, bundan önce formasını giydiği 10 takımda da kadro dışı bırakılmıştı. Futbolcu'nun daha önce kadro dışı bırakıldığı takımların listesi şöyle:
-Beşiktaş (2007)
-Eskişehirspor (2012)
-Trabzonspor (2013)
-Elazığspor (2014)
-Sivasspor (2015)
-St. Gallen (2016)
-Şanlıurfaspor (2016)
-Sakaryaspor (2017)
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