Nereden nereye! Gülben Ergen yıllar sonra fiziğiyle mest etti

Yapımcı Burak Törer'le yaşadıkları aşkla gündemden düşmeyen Gülben Ergen, yıllar sonra bikiniyle objektiflere takıldı. Gülben Ergen, sosyal medya hesabından bikinili paylaşımlar yapsa da magazin basınına bikinili haliyle ilk kez yakalandı. Son olarak 2013 yılında magazincilere yakalanan Ergen, selülitleriyle uzun süre magazin gündeminde konuşulmuştu.