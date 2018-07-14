Nereden nereye! Gülben Ergen yıllar sonra fiziğiyle mest etti

Yapımcı Burak Törer'le yaşadıkları aşkla gündemden düşmeyen Gülben Ergen, yıllar sonra bikiniyle objektiflere takıldı. Gülben Ergen, sosyal medya hesabından bikinili paylaşımlar yapsa da magazin basınına bikinili haliyle ilk kez yakalandı. Son olarak 2013 yılında magazincilere yakalanan Ergen, selülitleriyle uzun süre magazin gündeminde konuşulmuştu.
'BASIN KAPIDA, GÜLBEN TELEFONDA': Genelde sahilde mayo giymeyi tercih eden şarkıcı, yıllar sonra ilk kez bikini giydi. Gündoğan’daki evinin iskelesinde görüntülenen Gülben Ergen, uzun uzun telefonla konuştu. Fotoğraflarının çekildiğinden habersiz telefonla konuşan 3 çocuk annesi Gülben Ergen, düzgün fiziğiyle şaşkınlık yarattı.
3 çocuk annesi 45 yaşındaki Gülben Ergen, son zamanlarda yoğun olarak yaptığı spor ve pilates çalışmalarının faydasını görüyor anlaşılan.
İşte Gülben Ergen'in 2013 yılında görüntülenen selülitli halleri...
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