Nereden nereye! Gülben Ergen yıllar sonra fiziğiyle mest etti

45 yaşındaki 3 çocuk annesi Gülben Ergen, yıllar sonra bikinili görüntüsüyle magazincilere yakalandı. Yıllar önce selülitli halleriyle kameralara yakalanan Ergen, bu sefer fit görüntüsüyle görenleri mest etti.

Nereden nereye! Gülben Ergen yıllar sonra fiziğiyle mest etti

Yapımcı Burak Törer'le yaşadıkları aşkla gündemden düşmeyen Gülben Ergen, yıllar sonra bikiniyle objektiflere takıldı. Gülben Ergen, sosyal medya hesabından bikinili paylaşımlar yapsa da magazin basınına bikinili haliyle ilk kez yakalandı. Son olarak 2013 yılında magazincilere yakalanan Ergen, selülitleriyle uzun süre magazin gündeminde konuşulmuştu.

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Nereden nereye! Gülben Ergen yıllar sonra fiziğiyle mest etti

'BASIN KAPIDA, GÜLBEN TELEFONDA': Genelde sahilde mayo giymeyi tercih eden şarkıcı, yıllar sonra ilk kez bikini giydi. Gündoğan’daki evinin iskelesinde görüntülenen Gülben Ergen, uzun uzun telefonla konuştu. Fotoğraflarının çekildiğinden habersiz telefonla konuşan 3 çocuk annesi Gülben Ergen, düzgün fiziğiyle şaşkınlık yarattı.

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Nereden nereye! Gülben Ergen yıllar sonra fiziğiyle mest etti

3 çocuk annesi 45 yaşındaki Gülben Ergen, son zamanlarda yoğun olarak yaptığı spor ve pilates çalışmalarının faydasını görüyor anlaşılan.


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Nereden nereye! Gülben Ergen yıllar sonra fiziğiyle mest etti

İşte Gülben Ergen'in 2013 yılında görüntülenen selülitli halleri...

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