Nereden nereye! Bir döneme damga vurmuştu son hali şaşırttı

2000 yapımı 'Gladiator' (Gladyatör) filmiyle hafızalara kazınan Russell Crowe'un son hali şaşkınlık yarattı.

Nereden nereye! Bir döneme damga vurmuştu son hali şaşırttı

2000 yapımı 'Gladiator' (Gladyatör) filmiyle hafızalara kazınan Russell Crowe'un son hali şaşkınlık yarattı. Sydney'de ailesiyle vakit geçiren Oscar ödüllü aktör Russell Crowe'un çok kilo aldığı görüldü. 11 yaşındaki oğlu Tennyson ile basketbol maçı yapan 53 yaşındaki oyuncunun sakallı ve kilolu halini gören hayranları, Crowe'u tanımakta zorluk çekti.

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Nereden nereye! Bir döneme damga vurmuştu son hali şaşırttı

Yönetmenliğini ünlü aktör Russell Crowe'un yaptığı, başrollerini ise Olga Kurylenko, Yılmaz Erdoğan ve Cem Yılmaz'ın paylaştığı Son Umut filmi 2014 yılında vizyona girmişti. Ancak Türkiye'de tanıtımı yapılan filmin afişinde Russell Crowe'la birlikte Cem Yılmaz ve Yılmaz Erdoğan'ın gören sinemaseverler gururlansa da bu afiş sadece Türkiye'ye özel tasarlandığı ortaya çıkmıştı.

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Nereden nereye! Bir döneme damga vurmuştu son hali şaşırttı

İşte Russell Crowe'un son halinden kareler...

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Nereden nereye! Bir döneme damga vurmuştu son hali şaşırttı

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