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'Nerede lan beni arayacak kişi?' İkinci müdür vakası

'Nerede lan beni arayacak kişi?' İkinci müdür vakası

Türkiye'nin günlerce konuştuğu İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü'nün izinsiz çakar kullanma cezası kesecek polisle girdiği diyaloğun benzeri Şırnak'ta yaşandı. Şırnak Sağlık l Müdürü Nedim Uzun hakkında, aracında arama yapmak isteyen polise engel olup hakaret ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı...

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Eklenme Tarihi: 29-03-2018 09:40 - Güncelleme: 29-03-2018 09:40

ŞIRNAK’ta güvenlik kontrol noktasında aracı durdurulan İl Sağlık Müdürü Nedim Uzun’un, arama yapmasını engellediği ve kendisini tehdit ettiğini öne süren polis memuru Mustafa B., suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Olayı soruşturan Savcı Çağatay Türker, polis Mustafa B. ile birlikte olaya tanık olan 4 polisin daha ifadesine başvurdu.

Hürriyet'in haberine göre, 22 Mart’ta ifade veren Mustafa B., olayın 21 Mart’ta Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı nizamiyesinde yaşandığını söyledi. Mustafa B. durdurdukları araçta arama ve kontroller yaptığını, bu esnada araçtaki İl Sağlık Müdürü Nedim Uzun ve yanındaki İlker Yavuz’un görevlerini yapmalarına engel olduğunu iddia etti. Polis memuru ifadesinde şunları söyledi:

SEN KİM OLUYORSUN DA BENİ ARIYORSUN: “Kontroller için araçtan inmelerini gerektiğini söyledim. Şahıslardan Nedim Uzun, ‘Sen kim oluyorsun da beni arıyorsun lan. Ben İl Sağlık Müdürüyüm beni de aracı da arayamazsın. Sen kimsin de beni arıyorsun lan. Sen provokatör polis misin? Provokatör polis. Senin amacının ne olduğu belli’ gibi sözler sarf ederek, ‘Sicilini, ismini ver lan bana, görüşeceğiz seninle’ diye bağırdı.

BEN İL SAĞLIK MÜDÜRÜYÜM, ARAYAMAZSIN: Olayın daha büyümemesi için telsizden olayı anons ettim. Havalimanı Bürolar Amiri G.G. resmi kurallar gereği araçta ve araç içindekilerin kontrollerinin yapılması gerektiğini tekrar araç içindekilere bildirdi. Nedim Uzun tekrardan, ‘Beni arayamazsınız, ben Şırnak İl Sağlık Müdürüyüm. Ben uzman doktor Nedim Uzun, şüpheli miyim? Beni şüpheli olarak mı görüyorsunuz? Önleme aramasıymış! Siz neyi önlüyorsunuz?’ şeklinde sözler söyleyerek görevimizi yapmamıza engel oldu.

"NEREDE LAN BENİ ARAYACAK KİŞİ?": Şahıslar araçtan inmeyince sadece araçta bagaj kontrolü yapıldı. Araç hareket halindeyken Nedim Uzun araç içerisinden ‘Nerede lan beni arayacak kişi? Gel de arasana lan. Ne oldu arayamadın işte’ sözler söyleyerek biz görevlilere sözlü tacizde bulundu. Havaalanı nizamiye giriş bölgesini gören kameralar mevcuttur. Kamera kayıtları incelendiğinde belirttiğim hususlar tespit edilecektir.”

İZİNSİZ KONUŞAMAM: Nedim Uzun ise Hürriyet’e, “Kamu görevlisiyim. Böyle bir olay hakkında izin almadan konuşamam” demekle yetindi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 29 Mart 2018 10:09 BU ŞAHSIN REFERANSINA BAKMAK GEREK KİM KİMİN REFERANSI İLE O MAKAMA GELMİŞ ASIL MESELE ORADA İL MÜDÜRLERİNDE ÇAKARIN SİRENİN NE İŞİ VAR KARDEŞİM BUNLAR BU KÜSTAHLIĞI BANDALLIĞI KİMDEN BULUYOR KİMDEN ALIYOR AHBAP ÇAVUŞ İLİŞKİSİMİ KORUMACLIKMI SIRTINI BİR SİYASİYE DAYAMAKMI BU SORULARDA YATIYOR HEPSİ

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