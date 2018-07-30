  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVErkeklerin tercihi tshirtler uygun fiyatlarla
eposta yazdır zoom+ zoom-

Nerede askerlik yapacağım 2018 askerlik yeri sorgulama sayfası

Nerede askerlik yapacağım 2018 askerlik yeri sorgulama sayfası

Bedelli askerlik ile ilgili tüm ayrıntıların netleşmesinin ardından bedelli askerlik yerleri merak ediliyor. Bedelli askerlik yapılacak iller hangileri ? Bedelli askerlik birlikleriyle ilgili tüm ayrıntıları haberimizde bulabilirsiniz

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 30-07-2018 15:00 - Güncelleme: 30-07-2018 15:00

Milyonlarca askerlik yükümlüsü vatandaşın büyük bir merakla beklediği bedelli askerlikle ilgili tüm ayrıntılar sonunda netlik kazandı. Alınan karar doğrultusunda; Bedelli Askerlik ücreti 15 bin TL olurken, yaş sınırı 25 ve gün sayısı ise 21 gün olarak kesinlik kazandı. Bu bilgilerden ayrı olarak merak edilen bir diğer konu ise bedelli askerlik yapacak olan yükümlülerin temel askerlik eğitimlerini nerede ve hangi birliklerde yapacakları oldu. 

Bedelli Askerlik uygulamasından yararlanacak vatandaşların hangi birliklerde ve nerede Temel Eğitim alacakları hususunda taslak çalışma gerçekleştirildi. Aynı zamanda bu uygulamaya başvuru işleminde bulunmak isteyen asker adayları yasanın Resmi Gazete üzerinden yayımlanmasından itibaren 3 ay içerisinde başvuru imkanı elde edebilecekler.1 MİLYON 3 BİN VATANDAŞ YARARLANABİLECEK: Bununla birlikte kesin başvuru sayısının Kasım ayında kesinlik kazanması beklenirken, yapılan başvuru sayısının fazla olması halinde ise Kara Kuvvetleri’nin yanı sıra İçişleri Bakanlığı’na bağlı Jandarma Eğitim Komutanlıklarının da devreye alınabilme durumu ifade ediliyor. Hayata geçirilen uygulamadan toplamda 1 milyon 340 bin vatandaşın yararlanabileceği Bedelli Askerlik hangi birliklerde eğitim verilecek? İşte, yaklaşık 400 bin civarında başvuruların beklendiği ifade edilen ve 21 gün süresince verilmesi planlanan Bedelli Askerlik kışlaları...BEDELLİ ASKERLİK HANGİ BİRLİKLERDE EĞİTİM VERİLECEK? BEDELLİ KIŞLALARI...

1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Manisa

1'inci Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı-Aydın

3'üncü Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Antalya

3'üncü Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı-Ezine-Çanakkale

5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Sivas

9'uncu Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Bilecik

10'uncu Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Bornova-İzmir

15'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Amasya

15'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Amasya

48'inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı – Tokat

58'inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı – Burdur

59'uncu Topçu Eğitim Tugay Komutanlığı – Erzincan

116'ncı Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Çanakkale

Jandarma Muhabere Eğitim Tabur Komutanlığı-Seferihisar-İzmir

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Nerede askerlik yapacağım 2018 askerlik yeri sorgulama sayfası haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro