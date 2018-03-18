Neler konuşuldu? Cübbeli ile Nureddin Yıldız için ne yapacak?

Birbirleriyle neredeyse kanlı bıçaklı olan ve yaptıkları açıklamalarla sık sık kamuoyunun gündemine gelen Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Sosyal Doku Vakfı Başkanı, asansör ve yorgan fetvalarıyla meşhur Nurettin Yıldız, Siyer Vakfı kurucusu, yazar Muhammed Emin Yıldırım, İFAM Kurucu Başkanı İhsan Şenocak, gazeteci Nevzat Çiçek, İHH Başkanı Bülent Yıldırım'ın buluştuğu toplantıda neler konuşuldu? Habertürk yazarı Fatih Altaylı, "Peki bir bölümü birbiriyle kanlı bıçaklı olan bu grup nasıl ve niye bir araya geldi?" diye sordu ve o toplantıda konuşulanları yazdı...

İKİ İSİM KANLI BIÇAKLAYDI: Öyle ya, Cübbeli, yakın zamana kadar Nurettin Yıldız ile kanlı bıçaklıydı, tüm programlarında aleyhine konuşuyordu ve hakkında reddiye bile yazmıştı. Hele hele Nurettin Yıldız’ın “Allah göktedir” demesine illet oluyor,Yıldız’ı “Selefilik”le suçluyordu.

Fatih Altaylı konuşulanları merak edip toplantıda bulunan gazeteci Nevzat Çiçek'i arayarak neler konuşulduğunu sordu. Altaylı'nın aktardığına göre önce 'usul tartışması' yaşanmış. Burada mutabakat sağlandıktan sonra itikadi tartışmalara geçilmiş. İşte Altaylı'nın köşesinde aktardıkları:

ALLAH YERDE MİDİR GÖKTE MİDİR?: Cübbeli Ahmet, Nurettin Yıldız’ın “Allah yerde midir, gökte midir?” sözünü eleştirmiş. Yıldız da “Bu benim fikrim değil. Ben bu konudaki farklı söylemleri aktardım” demiş.Cübbeli, “O zaman karşı çıkıp kendi fikrini söyleseydin” diye kızgınlığını belirtmiş.

ESKİ VİDEOLAR NEDEN GÜNDEME GELİYOR: Sonrasında birkaç yıllık bu videoların niye şimdi gündeme getirildiğini konuşmuşlar. Sonunda fatura Türkiye’yi karıştırmak isteyen “dış mihraklara” kesilmiş. Bunun bir İran ve Vehhabi oyunu olduğu kanaatine varılmış.

NASIL BİR ARAYA GELDİLER: Nevzat’a, “Bu iki karşıtlık nasıl bir araya geldi?” diye sordum. “Her iki tarafın, yani Vehhabi Suudların ve İran’ın Türkiye’de kendine alan açmak istediklerini düşünüyorlar” dedi. Bir diğer kanaat ise 15 Temmuz’un bedelinin kendilerine ödetilmek istendiği yolunda olmuş, ama ben bunu anlayamadım.

DEVLETİN KENDİLERİNE YÖNELİK ÇIKIŞLARINI ANLAYAMAMIŞLAR: Devletin kendilerine yönelik çıkışlarını da anlayamamışlar. Erdoğan’ın “İslam’ın güncellenmesi” çıkışı da eleştirilecekmiş ama Cumhurbaşkanı’nın sözlerini bir gün sonra düzeltmiş olmasını yeterli görmüşler.

ERDOĞAN'DAN RANDEVU İSTEYECEKLER: Cumhurbaşkanı’ndan randevu istenmesine karar vermişler. Bir istişare kurulu oluşturmaya ve ayda bir kez düzenli olarak toplanmaya karar verip dağılmışlar.

CÜBBELİ, NURETTİN YILDIZ HAKKINDAKİ SÖZLERİNİ İNTERNETTEN KALDIRTIYOR: Barış göstergesi olarak da Cübeli Ahmet, Nurettin Yıldız hakkındaki konuşmalarını internetten kaldırma sözü vermiş.