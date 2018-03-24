Nejat İşler ve Hande Doğandemir "Öpüşmek yasak ama silahlar serbest"

Son günlerde gündemden düşmeyen Nejat İşler ve rol arkadaşı Hande Doğandemir Milliyet Gazetesi'ne verdiği röportajda vizyondaki filmleri Kaybedenler Kulübü hakkında konuştu.

Nejat İşler ve Hande Doğandemir

Kaybedenler Kulübü Yolda filminin bireyleri cinselliğe yönlendirdi konusunda ileri sürülen iddialara için Nejat İşler ve Hande Doğandemir şunları söyledi: "Bir şekilde bunu anlatmak zorundayız. Ekranda öpüşmek yasak ama silahlar serbest." İkinci filmde seyirciyi neler beklediği konusunda İşler şunları söyledi: " Yiğit Özşener’in, ‘Kaan ile Mete’ye tekrar uğradık işte’ sözünü seviyorum. Bizim için de öyle oldu. İlk filmde bahsettiğimiz yol hikayesini göreceğiz. Hande Doğandemir ise: " Fiziksel dışında, içsel bir yolculuk var. Karakterlerin içsel yolculuğuna şahit olacağız. Sevda, bir yola çıkıyor ama aynı zamanda hayatında önemli kararlar aldığı ve kendini keşfettiği bir yol süreci oluyor" dedi.

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Nejat İşler ve Hande Doğandemir

Bir fenomen ve kült bir yapım haline gelen ilk film sonrası 'beklentinin yüksek olması sizi korkuyor mu' sorusuna Nejat işler şöyle cevap verdi: "Benim için evet. İnternet sayesinde oldu. Film 485 bin civarında izlendi, ama internet sayesinde onun üzerine çıktı. Filmden bağımsız bir şey de olmaya başladı. Zaman içinde, yerine oturtmaya çalıştık." İşte Nejat işler Hande Doğandemir roportajının devamı...

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Nejat İşler ve Hande Doğandemir

90’lı yıllarda Kent FM’de olan ‘Kaybedenler Kulübü’ programından yola çıkıldı ama film, üzerine çıkmayı başardı. Bu ilgiyi bekliyor muydunuz? N.İ.: Başından bu yana tamamen şaşkınım. Hiç böyle olacağını düşünmüyordum. Ana akım sinemanın dışında bir proje bu. Onun dışında olmasına rağmen, bu kadar sahiplenilmesi enteresan geliyor.

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Nejat İşler ve Hande Doğandemir

Yedi yıl önce filmde seks ve argo kelimeler olduğu için tepki gelmişti. Bu durumun devam etmesi korkutuyor mu? N.İ.: Tepki gelsin. Buranın ekmeğini yiyip, suyunu içtim. Bu ülkede çalıştım. Türkiye’yi kaç defa yurtdışında temsil ettim. Yaşam şekli olarak muhalif durabilir. Ama böyle yaşamlar da var. H.D.: Böyle hikaye anlattık diye, ötekileştirilecek miyiz? Sinemada olduğu için rahatız.

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