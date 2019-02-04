Nejat İşler, oyunun rengini belli etti Başkan adayına selam yolladı ve...

Daha önce de oyuncu Bülent Emrah Parlak, Taş ile ilgili “Alper Taş neredeyse orası güzelleşir, iyileşir” mesajını paylaşmıştı. Suavi ise “Alper Taş ile ilgili “Dayanışmayla, uğurlar olsun” demişti

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