Nejat İşler, oyunun rengini belli etti Başkan adayına selam yolladı ve...

Ünlü oyuncu Nejat İşler, sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştığı mesaj ile ÖDP Başkanlar Kurulu Üyesi ve CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş'a destek verdi.

Nejat İşler, oyunun rengini belli etti Başkan adayına selam yolladı ve...

Bodrum Gümüşlük'te yaşayan oyuncu Nejat İşler, CHP'den Beyoğlu Belediye Başkan adayı olan ÖDP Başkanlar Kurulu Üyesi Alper Taş'a selam göndererek oyunun rengini belli etti.

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Nejat İşler, oyunun rengini belli etti Başkan adayına selam yolladı ve...

"GÜZEL GÜNLER GÖRECEĞİZ": Twitter hesabından paylaşımda bulunan İşler, "Alper Taş'a Bodrum'dan selamlar… Güzel günler göreceğiz…" ifadelerini kullandı. ÖDP Başkanlar Kurulu Üyesi Alper Taş, 31 Mart yerel seçimlerinde Beyoğlu'nda belediye başkanlığı için yarışacak.

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Nejat İşler, oyunun rengini belli etti Başkan adayına selam yolladı ve...

İşte Nejat İşler'in o tweeti

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Nejat İşler, oyunun rengini belli etti Başkan adayına selam yolladı ve...

Daha önce de oyuncu Bülent Emrah Parlak, Taş ile ilgili “Alper Taş neredeyse orası güzelleşir, iyileşir” mesajını paylaşmıştı. Suavi ise “Alper Taş ile ilgili “Dayanışmayla, uğurlar olsun” demişti

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