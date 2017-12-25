Nehirin üzerinde böyle yürüdü numarası ise böyle ifşa oldu

Sihirbazlık, hokkabazlık, illuzyon... Nasıl adlandırmak isterseniz öyle adlandırın. Bir şekilde aynı numaraları bizlere izlettiriyorlar. Aslında bu gösterilerinde tamamen o hayal edilen büyü dünyasından bağımsız tamamen belli düzenekler üzerine kurulu olduğunu biliyoruz. Ama yine de işin büyüsüne kendimizi kaptırıyoruz ve izliyoruz. Her seferinde bir mucize gibi geliyor değil mi? İllüzyonist Steven Frayne de adından çok söz ettirenlerden. İngiltere parlamento binası önünden Thames nehrine girmiş ve nehrin ortasına kadar yürüyebilmiştir. Uzun süre bu numaranın nasıl yapıldığı meraklı takipçiler tarafından sorgulandı.



