Sezon başında Beşiktaş'tan Birleşik Arap Emirlikler'in Al-Nasr takımına transfer olan İspanyol golcü Alvaro Negredo'nun sözleşmesi feshedildi. 33 yaşındaki İspanyol golcünün Al-Nasr macerası kısa sürdü.
Negredo, 11 maçta 9 gol attığı takımla yollarını ayırdı. İspanyol oyuncu, 1 sezonluk Beşiktaş kariyerinde 9 gol atıp 7 asist yapmıştı.
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