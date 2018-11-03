Negredo Beşiktaş'tan gitti gollerine devam ediyor

Beşiktaş'la olan sözleşmesini feshederek Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al Nasr kulübüne transfer olan Alvaro Negredo, yeni takımıyla gollerine devam ediyor.
5 MAÇTA 5 GOL
Takımının ligin sekizinci haftasında deplasmanda oynadığı Emirates Club maçında iki gol birden atan Matador, böylece Al Nasr formasıyla çıktığı 5 maçta 5. golüne ulaştı.
Küme düşme hattının hemen üzerinde yer alan Al Nasr, 3-3 biten maçın ardından puanını 8'e yükseltti.
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