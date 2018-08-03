Nefesinizin kesilmesine hazırlıklı olsun gümbür gümbür geliyor

Avrupa'da kırmızı alarma geçildi, uyarı üstüne uyarı verildi! Kuzey Afrika'dan gelen sıcaklar tüm dünyayı nefes alamayacak hale getirdi. Sıcaklıkların daha da artması beklenen Avrupa'da yıllardır süre gelen yaz sıcaklarının rekor seviyelere yükselmesi bekleniyor. Sıcaklar Türkiye'yi de vuracak.
Kuzey Afirka'dan gelen sıcak hava dalgasıyla Avrupa'da tüm zamanların sıcaklık rekorunu kırması bekleniyor. Sıcak hava dalgası, İspanya ve Portekiz'den Avrupa'ya giriş yapacak.
İspanya'nın orta kesimleri sıcak hava dalgası ile 48 dereceyi görecek. Avrupa'da şimdiye kadar en yüksek sıcaklık, 47,8 dereceyle ölçüldü. Rekorun kırıldığı yer Atina, yıl ise 1977'ydi.
Öyle ki Avrupa'yı kavurması beklenen bu sıcaklıklarla İspanya'nın başkenti Madrid'te bile hava sıcaklığı 44 derece olacak.
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