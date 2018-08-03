Nefes Nefese 2. bölüm fragmanı

Nefes Nefese dizisi 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Nefes Nefese'nin yeni bölümünde neler olacak? Nefes Nefese 8 Ağustos 2018 Çarşamba akşamı Star'da...

Berlin'de, babası Ayaz Kıran'la sakin bir hayat süren Rüya'nın bir gün hiç görmediği annesinin Suriye'de olduğunu öğrenmesiyle başlıyor. Annesinin hayatta olduğunu öğrenen Rüya için işgal altındaki köye girmenin tek yolu Boran'la sahte bir evlilik yapmak. O güne kadar babasının dizinin dibinden ayrılmayan Rüya bu tehlikeli yolculuğa çıkmayı kafasına koyar. Ve yolu, altı yıl sonra ilk kez evine dönen Yusuf'la kesişir. Suriye'deki annesini ararken Antakya'da kalabalık bir ailenin ve bambaşka bir maceranın içinde bulur kendini. İçine düştüğü tehlikeli maceranın baş mimarı, karanlık yönünü hiç bilmediği Atmaca lakaplı babasıdır.