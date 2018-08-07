Nedim Şener'den patronlara dolar çağrısı

Gazeteci Nedim Şener, Habertürk'te Türkiye - ABD ilişkilerini değerlendirirken tırmanışı süren dolar kuruna ilişkin işadamlarına çok çarpıcı bir çağrıda bulundu

"Türkiye'nin nabzı" programına konuk olan Nedim Şener, Türkiye'nin ABD tarafından hem siyasi hem de ekonomik darboğaza sokulmaya çalışıldığını söyledi. AK Parti döneminde zenginleşen holding sahiplerinin de döviz konusunda hassasiyet göstermesi gerektiğine vurgu yapan Şener, şunları söyledi:

"BEN HER ŞEYİMİ KAYBETMEYE RAZIYIM" "Dolardaki hareketlenmenin siyasi sebeplerin sonucu olduğu bir gerçektir. Ve bunu yükseltecekler. Şimdi geldik zurnanın zırt dediği yere... AK Parti döneminde bir sürü iş adamı zengin oldu. Döviz varlıkları, binaları ve plazaları var. Ben Nedim Şener olarak her şeyimi kaybetmeye razıyım. Onlar ne kadarını kaybetmeye razı göreceğiz. Dövize karşı sadece devlet mi mücadele edecek, yoksa bu zengin iş adamları mı yapacak göreceğiz."

"ŞİMDİ SIRA ZENGİNLERDE" "15 Temmuz'da millet kendini öne atmıştı, hadi bakalım şimdi sıra zenginlerde. Paraları yurt dışına kaçıranlar var. Erdoğan kendisi söylemişti. Onlar için vatan haini demişti."

  • Medya 07 Ağustos 2018 12:12
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BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 07 Ağustos 2018 12:51 Onlarelini taşın altına koymazlar hep gariban vatandaştan beklerler, bu güne kadar soyduklaıyla gerekirse yurtdışında da yaşamaya haz8rdırlar.

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