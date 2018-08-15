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Nedim Şener'den 'aynı gemide değiliz' diyenlere tepki

Nedim Şener'den 'aynı gemide değiliz' diyenlere tepki

Gazeteci Nedim Şener ABD'nin Türkiye'ye yönelik ekonomik savaş açmasına karşı Türk milletinin 15 Temmuz akşamı gibi topyekun savunmaya geçtiğini yazdı. Şener, ABD ile krizde 'aynı gemide değiliz' diyenlere tepki gösterdi.

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Eklenme Tarihi: 15-08-2018 08:13 - Güncelleme: 15-08-2018 08:13

ABD yönetimi papaz Brunson bahanesiyle Türkiye'ye yaptırım kararı aldı, dolar kurunu finansal algı operasyonlarıyla yükseltti. Washington'un düşmanca tavrına devletin ve toplumun tepkisi gecikmedi. Vatandaşların gösterdiği dayanışma ve fedakarlık Posta gazetesi yazarı Nedim Şener'in gündemindeydi.

FETÖ'nün 15 Temmuz'da yapamadığını ABD'nin ekonomiyle yapmaya kalktığını yazan Şener, "Bir millet uyanıyor" başlıklı yazısında halkın döviz bozdurma kampanyasına övgüler yağdırdı. ABD ile yaşanan krizde kendi derdine düşen kesimleri eleştiren Şener, "Elbette o gece olup biteni köşesinden izleyen, bugün de “Aynı gemide değiliz” diyenler yok değil" diye yazdı. Şener, yazısını böyle tamamladı:

Gemiyi terkeden fareler: "(...)Gemiyi ilk terkeden farelerle ya da en yakın filikaya atlayanlarla aynı gemide olmamız mümkün değil. “Aynı gemide değiliz” diyenleri 15 Temmuz akşamı da görmüştük; Benzin istasyonlarında, marketlerin önünde makarna kuyruğunda, ATM’lerin önünde para çekme derdindelerdi. Nitekim İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali önceki gün bu konuya şu cümleyle katkıda bulundu; “15 Temmuz’da çok ciddi bir döviz satışı görmüştük, bu defa daha dengeli.” Filikalara atlayıp kendini kurtaracak başka gemi peşine düşenler merak etmesin. Nasıl olsa onları toplayacak bir gemi gelir, kurtulurlar. Türk halkının derdi 10 bin kilometre uzaktan atılan torpidonun gemide açtığı gediği kapatmak. Bu gemiyi batacak zannedenler, bir kez daha yanılacak.

Bakın, kimi yurttaşlar elindeki dövizini bozduruyor, kimi dövizini bozduranlardan minübüs ücreti almıyor, kimi berber Amerikan tıraşını yapmıyor, kimileri de bunlarla dalga geçiyor. Bu operasyonu çekenlerin amacı halkta panik yaratıp, bankaların önünde kuyruklar oluşturmak. Oysa, onlar ne yaparsa yapsın bir millet uyanıyor. Çünkü, o küçümsemeye çalıştıkları insanlar ülkesine yapılan saldırıya karşı yüksek bir bilinçle savunma yapıyorlar. Atatürk’ün söylediği gibi, “Türk milletinin karekteri yüksektir” ve “Bağımsızlık karakteridir.” Evet, bir millet uyanıyor."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Fikirci Fikri 15 Ağustos 2018 08:21 Bence de aynı gemide olsak bile, değiliz. AKP'lilerin yedeğinde ayrı gemileri var ama bizimkisi yok.

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