Nedim Şener 'muhalif tavrı yumuşadı' eleştirisine yanıt verdi

Buket Aydın, Nedim Şener'e yönelik eleştirilerle ilgili soru sordu, "Cezaevinden çıktıktan sonra muhalif tavrınız yumuşadı mı?" dedi. Şener ise kendini hiçbir zaman muhalif olarak tanımlamadığını ifade ederek şöyle konuştu:

TAVIR DEĞİŞİKLİĞİ YOK: "Ben kendimi hiçbir zaman muhalif olarak konumlandırmadım, gazeteci olarak konumlandırdım. Ben siyasi bir figür değilim. Böyle gazetecilik de vardır ama benim yapmak istediğim gazetecilik olgusal gazetecilik. Ben gerçek kimin işine yarar diye bakmayan bir insanım. Gerçek AK Parti'li de olsun CHP'li de olsun HDP'li de olsun hiç fark etmez. O gerçek kendini savunacak konumda güçlü olacak ve insanlar sadece o gerçeği görecekler. Benim derdim soruşturmacı gazetecilik, insanların reddedemeyeceği gerçekleri ortaya koymak. Ben bugüne kadar hiçbir siyasi partinin toplantısına katılmadım, hiçbir siyasi örgütün içinde bulunmadım. Legal illegal hiçbir grubun içinde olmadım. Beni tanıyanlar bir siyasi figür olmadığımı sadece salt bir gazeteci onun da altında sadece muhabir olduğumu bilirler. Böyle bir tavır değişikliği bende yok.

2007'DEN BERİ DİNK CİNAYETİ VE FETÖ'NÜN KÖTÜLÜKLERİNİ ANLATMAYA ÇALIŞTIM

İlgilendiğim konulara bakıyorlarsa eğer, ben 2007'den beri Hrant Dink cinayeti ve bunun arkasındaki FETÖ'nün kötülüklerini anlatmaya çalıştım. 17- 25 Aralık, MİT Müsteşarı'nın tutuklanma girişimi ardından 15 Temmuz kanlı darbe girişimine kadar hep bunun uyarısını yapmaya çalıştım. Bugün de köşe yazılarımda bunları anlatmaya çalışıyorum."