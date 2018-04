Neden kilo veremiyorum diyen baksın! Karatay diyeti bile...

Canan Karatay diyetinde hedef vücudun enerji düzeyinden sorumlu leptin hormonunu kontrol altına alıp insülin direncini kırmak, karaciğer yağlanmasını gidermek ve göbek bölgesindeki yağ artışını engellemektir. Karatay Diyeti sağlıklı yağlar, protein kaynakları ve bazı karbonhidratlardan oluşur. Et, balık, yumurta, tereyağı, süt, peynir, yoğurt, sebze, meyve, bakliyat, turşu, ceviz, fındık, badem ve yerfıstığı bu diyetin temelini oluşturur.

Karatay diyeti ile kaç kilo verilir : Canan Karatay diyeti yapanların çoğu bu diyet sayesinde 2 haftada 5 kilo verdiklerini bildiriyor. Karatay diyeti ile bir ayda 8 kilo vermek garanti olarak niteleniyor. Canan Karatay diyetinin en önemli artısı ise verilen kiloların geri alınmamasıdır.

Karatay Diyetine başlayan birçok kişi, çok rahat bir biçimde kilo verdiklerini belirtirken bazıları kilo vermek bir yana kilo almaktan dertli. Kilo veremeyen kişilerin durumlarını analiz edildiğinde çok büyük bir bölümünün Karatay Diyetini dogru uygulamadıkları tespit edilmiş. Siz de bunları yapıyorsanız Karatay Diyeti'ne rağmen kilo veremezsiniz;

*Yeterli miktarda yürüyüş yapmayan (AVM'de vitrin bakarak 2 saat dolaşmak değil yarım saat tempolu yürümek gerekiyor)

*Az ve sık yiyen kilo veremez. Günde 3 öğünden fazla yemek yenmemeli ve ara öğünler kalkmalıdır. Öğünler arasında en az 4-5 saat geçmeli ve akşam 20.00 den sonra hiçbir şey yenmemelidir. Günde en az 2-3 litre sıvı alınmalıdır.

*Glisemik indeksi yüksek gıdalarla beslenen kilo veremez. Mutfaklara girmesi kesinlikle yasak olan gıdalar: her türlü ekmek (beyaz, kepek, çavdar vb), simit, kuru ve yaş pastalar, her türlü tost, ambalajında diyet/light yazan veya yazmayan grisini galeta ve her cins bisküvi, pirinç pilavı, patates, mısır, makarna, börek, poğaça, açma, şeker çikolata ve her türlü tatlı, şekerli ve şekersiz reçeller, şuruplar bal ve pekmezler, bütün yapay tatlandırıcılar, ambalajında diyet/light yazan bütün yiyecek ve içecekler, hazır veya taze sıkılmış her türlü meyve suyu, bütün gazlı içecekler, her türlü kızartma, bütün hazır çorbalar, sucuk salam sosis gibi işlem görmüş et ürünleri, islenmiş tütsülenmiş balık ve etler, süt tozu krema vb ürünler, mayonez ketçap ve her türlü hazır soslar, marketlerde satılan kapalı çiftlik tavukları, karpuz ve kavun gibi doğal da olsa fazla miktarda şeker içeren glisemik indeksi yüksek meyveler.

*Yemekler düşük ısıda uzun süre pişirilmelidir. Buğulama en sağlıklı pişirme yöntemlerinden birisidir. Sıcak yemeklerde ve kızartmalarda kesinlikle Ayçiçek ve mısırözü yağı ve her türlü margarin kesinlikle kullanılmamalı, soğuk sıkım sızma zeytinyağı, fındık yağı ve saf tereyağı kullanılmalıdır.

*Kahvaltısını yapmayan veya eksik yapan kilo veremez: Kilo veremeyenlerin büyük bir bölümünün sabah kahvaltılarını yapmadıkları veya eksik yaptıkları gözlenmektedir. Oysa ki sabahları Karatay Diyeti'ne uygun olarak yapılmış bir kahvaltı, metabolizmayı 4-5 km koşulmuş gibi hızlandırır. Yani sabah kahvaltıda tereyağı, 2 adet yumurta, 10 adet zeytin, avuç içi büyüklüğünde peynir, bir çay bardağı dolusu ceviz veya taze badem veya kavrulmamış fındık, istediğiniz kadar domates ve yeşillik, 4-5 adet kurutulmuş kayısı yediğiniz zaman 4-5 km koşmuşçasına metabolizmanız hızlanıyor. Başka bir deyişle kahvaltı etmiyorsanız metabolizmanızı hızlandırmak için 4-5 km koşmanız lazım.



*Bazı karbonhidratları fazla yiyen kilo veremez: Canan Hanım kitabında bazı karbonhidratlar için sınırlama getirmiştir çünkü düşük glisemik indeksli besinlerden fazla miktarda yendiğinde yüksek glisemik yük oluşmaktadır. Örneğin bulgur pilavı için "2-3 kaşık yiyebilirsiniz" derken bazı arkadaşlar öğlen akşam tabaklar dolusu bulgur pilavı yerlerse kilo veremezler.

Canan Karatay'ın Bilimsel Gerçeklerle Kilo Vermenin ABC'si kitabındaki örnek diyet programı şu şekildedir:

Kahvaltı (08.00-09.00): İki adet yumurta (özgür tavukların doğal yumurtası) Suda haşlanarak rafadan ya da kayısı kıvamında hazırlanmış. Tereyağında peynirli omlet de yapılabilir. 8-10 adet tuzu alınmış yeşil ya da siyah zeytin, bir avuç içi kadar beyaz peynir, 4-5 adet gün kurusu kayısı, şekersiz bitki çayı, su ya da meyve çayı, Bir (ince belli) çay bardağı ceviz içi, ekmek yerine beyaz peynirle birlikte yenebilir. Cevizler mümkünse yeni kırılmış olmalıdır.

Öğle yemeği (13.00-14.00): Bir avuç içi kadar dana söğüş, bol salata ve zeytinyağlı fasulye. Salata olarak dilimlenmiş ya da rendelenmiş turp ve havuç veya mevsim salatası, doğal sirke, limon, az miktarda kristal kaya tuzu ve sızma zeytinyağı ile hazırlanmalıdır. İçecek olarak bir su bardağı tuzsuz ayran, şekersiz bitki çayı ya da su.



Akşam Yemeği (18.00-19.00) : Balık, yeşil soğan, roka ve turp

Salata bol miktarda hazırlanıp, içine, doğal sirke, limon, az miktarda

kristal kaya tuzu ve sızma zeytinyağı ile birlikte tane keten tohumu ilave

ederek hazırlanmalıdır. Akşam saat 19.00-20.00'den sonra meyve dâhil hiçbir şey yenilmemeli. Bol su, taze limon eklenmiş olarak içilebilir.

Mümkünse, yatmadan önce 30-40 dakika kadar yürüyüş yapmalı.