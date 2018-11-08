Neco'nun eşi İdil Erge'yi dövdüğü ortaya çıktı meğer 25 yaş küçük karısı...

Şarkıcı Neco'nun kendisinden 25 yaş küçük olan genç eşi İdil Erge'yi dövdüğü ortaya çıktı, ünlü sanatçı meğer bu yüzden boşanma davası açmış.

2008 yılında kendisinden 25 yaş küçük olan eşi İdil Erge ile evlenen ünlü sanatçı Nejat Özyılmazel (Neco), eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle mahkemelik oldu. Yaklaşık 2 yıldır evliliklerinde çatlaklar olan Neco’nun geçtiğimiz yıl eşi İdil Erge’yi dövdüğü ortaya çıktı. Yaşanan olayda İdil Erge’nin gözünden, göğsünden ve elinden yaralanarak hastanelik olduğu öğrenildi. Twitter

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Dayak olayının ardından eşi Neco’dan şikayetçi olarak darp raporu alan İdil Erge daha sonra şikayetinden vazgeçti. Olayın adliyeye intikal etmesi nedeniyle suçun işlendiğini sabit gören adli makamlar Neco’ya 1 ay evden uzaklaştırma ve TCK’nın 86/2 maddesi gereğince kasten yaralama suçundan para cezası verdi. Twitter

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PSİKOLOJİK ŞİDDETE BAŞLADI : Bu olaydan sonra Neco’nun 1 yıl boyunca eşi İdil Erge’ye psikolojik şiddet uygulayarak tehdit ettiği iddia edildi. Bu duruma daha fazla dayanamayan İdil Erke, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu. Olayın mahkemeye taşınmasının ardından savcılık kararıyla şarkıcı Neco’ya 3 ay daha evden uzaklaştırma cezası verildi. Twitter

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