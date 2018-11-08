Neco kaç kere evlendi eşleri kim kaç çocuğu var?

Neco kaç kere evlendi, Neco'nu eşleri kim, Neco'nun ilk karısı Oya German kim soruları yaşanan şiddet olaylarının ardından merak edidi. Neco lakabıyla bilinen Nejat Özyılmazel'in adı son günlerde adı karısına şiddet olayları ile anılıyor. 2008 yılında kendisinden 25 yaş küçük İdil Erke eile evlenen Neco karısını döverek hastanelik etti. Edil Erke darp sonrası elinden ve gögsünden yaralandı.

İDİL ERKE KİMDİR: Edremitli zengin bir ailenin kızı olan İdil Erge, bir seramik şirketinin ortaklarından biri. Yaşamını Bodrum’da sürdüren İdil Erge, 33 yıllık eşi Oya German'dan ayrılan Neco ile 2008 yılında nikah masasına oturmuştu. Neco, ikinci kez nikâh masasına oturmadan önce , ''60 yaşında bir sevgi yakalamışım. Daha kaç yıl yaşayacağımı da bilemiyorum. Bunun keyfini sürmek istiyorum'' açıklamasını yapmıştı. Kendisinden 25 yaş büyük olan Neco ile 10 yıllık evliliğini noktalama kararı alan İdil Erge, bu evlilikten 2 çocuk sahibi oldu.

NECO'DAN EŞİNE ŞİDDET: Bodrum’da yaşayan ünlü sanatçı Nejat Özyılmazel (Neco) kendisinden 25 yaş küçük olan eşi İdil Erke’ye şiddet uyguladığı iddiasıyla savcılık tarafından 3 ay evden uzaklaştırma cezası aldı.

İDİL ERKE HASTANELİK OLDU: 2008 yılında kendisinden 25 yaş küçük olan eşi İdil Erke ile evlenen ünlü sanatçı Nejat Özyılmazel (Neco), eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle mahkemelik oldu. Yaklaşık 2 yıldır evliliklerinde çatlaklar oluşan Neco’nun geçtiğimiz yıl eşi Erke’yi darp ettiği iddia edildi. Yaşanan olayda İdil Erke’nin gözünden, göğsünden ve elinden yaralanarak hastanelik olduğu öğrenildi.

Olayın ardından eşi Neco’dan şikayetçi olarak darp raporu alan Erke’nin daha sonra şikayetinden vazgeçtiği ortaya çıktı. Olayın adliyeye intikal etmesi nedeniyle suçun işlendiğini sabit gören adli makamlar Neco’ya 1 ay evden uzaklaştırma ve TCK’nın 86/2 maddesi gereğince kasten yaralama suçundan para cezası verdi.

İKİNCİ KEZ UZAKLAŞTIRMA ALDI: Bu olaydan sonra Neco’nun 1 yıl boyunca eşi Erke’ye psikolojik şiddet uygulayarak tehdit ettiği iddia edildi. Bu duruma daha fazla dayanamayan Erke, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu. Olayın mahkemeye taşınmasının ardından savcılık kararıyla şarkıcı Neco’ya 3 ay daha evden uzaklaştırma cezası verildi.

AYNI EVDE YAŞAMAYA DEVAM EDİYOR: Öte yandan İdil Erke’nin yeniden fiziksel şiddet görme endişesi ile boşanma davası açmaya hazırlandığı öğrenildi. Neco’nun eşi idil Erke ile aynı evde kalmayı sürdürdüğü, ayrı odalarda yaşadıkları ve haksız maddi talep de bulunduğu da iddia edildi.

Konuyla ilgili olarak telefonla ulaşılan Erke’nin Avukatı Ömer Kayran, yaşanan olayla ilgili ayrıntılı bilgi veremeyeceğini ifade ederek “Müvekkilimin hakları gizlidir. Kendisinin bilgisi olmadan konuyla ilgili açıklama yapamam” dedi.

2008 YILINDA EVLENMİŞLERDİ: Şarkıcı Neco ve İdil Erke 2008 yılında dünya evine girmişti. Kendisinden 25 yaş küçük Erke ile evlenen Neco bu evlilikten 2 çocuk sahibi oldu. Neco’nun ilk evliliğinden ise Zeynep Özyılmazel ve Ayşe Özyılmazel isimli 2 kızı bulunuyor.