Neçirvan Barzani'den PKK açıklaması

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası, gazetecilere, Irak'ta yeni hükümet kabinesinin kurulması, Erbil-Ankara arasındaki ilişkiler ile terör örgütü PKK'nın bölgedeki varlığıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Irak'ta yeni koalisyon hükümetinin kurulması için 12 Mayıs tarihinde yapılan genel seçim sonuçlarının resmi bir şekilde ilan edilmesini ve mahkeme tarafından onaylanmasını beklediklerini belirten Barzani, Bağdat'ta siyasi partilerle koalisyon görüşmelerine başlayacaklarını ifade etti.

Barzani, seçime itiraz eden siyasi partilerin endişelerinin ortadan kaldırılmasını ve oyların elle sayılmasını kendilerinin de daha önce talep ettiklerini hatırlatarak destek verdiklerini kaydetti.

TSK'NIN KANDİL OPERASYONU

Gazetecilerin basın toplantısının soru cevap kısmında Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) IKBY sınırları içerisinde gerçekleştirdiği operasyonla ilgili yöneltilen bir soruya Barzani şu yanıtı verdi:

"Operasyonların neden IKBY sınırları içerisinde meydana geldiğinin çok iyi bilinmesi gerekiyor. Herkesin bilmesi gereken sebep; PKK, işgal ettiği birçok IKBY toprağını, Türkiye'ye saldırmak için bir üs olarak kullanıyor. Türkiye'ye saldırıp söz konusu bölgelere geri çekiliyor. Topraklarımızın Türkiye ve İran'a saldırılmak için kullanılmasını asla kabul etmiyoruz. İran'a muhalif gruplardan ve PKK’dan defalarca IKBY'nin topraklarından saldırı düzenlememesini istedik. Yapılanlar tek taraflı değildir ve halkın bunu bilmesi gerekiyor."

TÜRKİYE'Yİ ZİYARET EDEBİLİRİM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile önceki gün yaptığı telefon görüşmesinin detaylarına da değinen Barzani, "Sayın Erdoğan ile görüşmemiz daha çok geçen seçimlerdeki başarısını tebrik etme amaçlıydı. Görüşmede, her iki taraf da ilişkilerin geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı. Ankara’daki yetkililerle daha yakından görüşme gerçekleştirmek amacıyla Türkiye’yi ziyaret edebilirim." dedi.

PEŞMERGE'NİN KERKÜK'E DÖNECEĞİ İDDİASI

Barzani, Peşmerge güçlerinin, Kerkük başta olmak üzere tartışmalı bölgelere dönmesiyle ilgili herhangi bir gelişmenin yaşanıp yaşanmadığına ilişkin yöneltilen bir soruya, Peşmerge'nin tartışmalı bölgelere sevk edilmesi için Irak merkezi hükümeti tarafından herhangi bir resmi talebin yapılmadığını söyledi.

KERKÜK PETROLÜ İÇİN İŞBİRLİĞİNE HAZIRIZ

Kerkük kentinde günlük yaklaşık 250 ila 300 bin varil petrolün kendi boru hatlarıyla Türkiye üzerinden Ceyhan limanına ihraç edilmesi için Irak merkezi hükümetine yardım etmeye hazır oldukları açıklamasını yineleyen Barzani, "Ancak Bağdat buna henüz onay vermediği gibi böyle bir talepte de bulunmadı. Kerkük petrolü için işbirliğine hazırız." dedi.