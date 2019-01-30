Necati Şaşmaz'ın eşi Nagehan Şaşmaz kimdir neden boşanıyorlar ihanet mi?

Necati Şaşmaz, 2012 yılında yani 7 yıl önce büyük bir aşkla evlendiği eşi Nagehan Şaşmaz'dan boşanıyor. Bunun için karşılıklı olarak mahkemeye başvurdular. 2 çocuğu olan çiftin arasına ihanet girdiği iddia edildi. İddialara göre Nagehan Şaşmaz eşi Necati Şaşmaz'ın telefonunda gördükleri karşısında şok oldu ve çift önce evi ayırdı şimdi de boşanma davası açtı. Çift geçen yıl haklarında çıkan boşanma davasını kesin bir dille yalanlamıştı. Çiftin çocukları için anlaşmalı olarak boşanacakları duyuruldu.

Çiftin ilk çocukları Ali Nadir, 2013 yılında dünyaya gelmişti. 2017 yılında ise çiftin ikinci çocukları Yusuf Emir dünyaya geldi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programında yer alan habere göre; Daha önce de boşanacakları konuşulan çift evliliğini kurtaramadı. Necati Şaşmaz'ın avukatı yaptığı açıklamada; Müvekkilim iki evladının annesi Nagehan Şaşmaz ile birlikte tüm çabalara rağmen evliliğini kurtaramamıştır." dedi.



NAGEHAN ŞAŞMAZ (KAŞIKÇI) KİMDİR: Nagehan Kaşıkçı ünlü dizi oyuncusu Necati Şaşmaz’ın karısıdır. Nagehan Kaşıkçı ani bir kararla Necati Şaşmaz ile nikah masasına oturmasıyla gündeme geldi.

Nagehan Kaşıkçı ünlü dizi oyuncusu Necati Şaşmaz'ın karısıdır. Nagehan Kaşıkçı ani bir kararla Necati Şaşmaz ile nikah masasına oturmasıyla gündeme geldi.

41 yaşındaki oyuncu kendisinden 21 yaş küçük üniversite öğrencisi Nagehan Kaşıkçı ile 12.12.2012'de evlendi.Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 3. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen 1992 doğumlu Kaşıkçı'nın aynı zamanda derin devlet ve çeteler konusunda kitapları bulunan ünlü yazar Ömer Lütfi Mete'nin de yeğeni olduğu açıklandı.

Şaşmaz'ın evlilik kararıyla "Kurtlar Vadisi" dizisinin ilk döneminde senaryoya katkıda bulunan ve 4 yıl önce kalp krizi sonucu ölen Mete'ye bir nevi vefa örneği gösterdiği konuşuluyor.

25 Mayıs 1992 İstanbul doğumludur. Mukaddes ve Ahmet çiftinin kızıdır. Necati Şaşmaz Nur Fettahoğlu ile gündeme gelmişti fakat Ömer Lütfi Mete'nin yiğeni olan Nagehan Kaşıkçı ile Nikah Masasına oturdu.



Ömer Lütfi Mete Kurtlar Vadisinde senaryosuna katkı sağlamış ve dizide yapımcılık yapmıştır