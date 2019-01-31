Necati Şaşmaz'dan boşanmak istediği eşi Nagehan Şaşmaz'a tazminat şoku

7 yıl süren evliliklerini bitirecek olan Necati Şaşmaz ve Nagehan Şaşmaz'ın ayrılık sebepleri merak konusu olurken, aldatma iddiaları ortaya atılmıştı. Geçtiğimiz aylarda da ortaya çıkan boşanma haberlerini yalanlayan Necati Şaşmaz, bu sefer avukatı aracılığı ile Nagehan Şaşmaz'a dava açıldığını duyurmuştu. Necati Şaşmaz'ın açtığı davada talep ettikleri ise gündeme bomba gibi oturdu.

Mahkemeye verilen dilekçede boşanma sebepleri olarak tarafların evlilik birliğinin Nagehan Şaşmaz’ın ağır kusurlu eylemleri neticesinde temelinden sarsması denildi. Avukat bu nedenle çiftin boşanmalarını, çocukların velayetinin de babaya verilmesini talep etti. Ayrıca Necati Şaşmaz'ın, eşinden 5 milyon lira manevi, 5 milyon lira da maddi olmak üzere toplam 10 milyon lira istediği ortaya çıktı.