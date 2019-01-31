Necati Şaşmaz'dan boşanmak istediği eşi Nagehan Şaşmaz'a tazminat şoku

Necati Şaşmaz'ın, önceki gün boşanma davası açtığı eşi Nagehan Şaşmaz'dan talep ettikleri ortaya çıktı. Şaşmaz'ın eşinden istediği tazminatın miktarı ise olay oldu.

Necati Şaşmaz'dan boşanmak istediği eşi Nagehan Şaşmaz'a tazminat şoku

7 yıl süren evliliklerini bitirecek olan Necati Şaşmaz ve Nagehan Şaşmaz'ın ayrılık sebepleri merak konusu olurken, aldatma iddiaları ortaya atılmıştı. Geçtiğimiz aylarda da ortaya çıkan boşanma haberlerini yalanlayan Necati Şaşmaz, bu sefer avukatı aracılığı ile Nagehan Şaşmaz'a dava açıldığını duyurmuştu. Necati Şaşmaz'ın açtığı davada talep ettikleri ise gündeme bomba gibi oturdu.

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Necati Şaşmaz'dan boşanmak istediği eşi Nagehan Şaşmaz'a tazminat şoku

Mahkemeye verilen dilekçede boşanma sebepleri olarak tarafların evlilik birliğinin Nagehan Şaşmaz’ın ağır kusurlu eylemleri neticesinde temelinden sarsması denildi. Avukat bu nedenle çiftin boşanmalarını, çocukların velayetinin de babaya verilmesini talep etti. Ayrıca Necati Şaşmaz'ın, eşinden 5 milyon lira manevi, 5 milyon lira da maddi olmak üzere toplam 10 milyon lira istediği ortaya çıktı.

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Necati Şaşmaz'dan boşanmak istediği eşi Nagehan Şaşmaz'a tazminat şoku

YURT DIŞINA KAÇIRMA TEDBİRİ: Dilekçede; Nagehan Şaşmaz'ın Alman vatandaşı olması sebebiyle, annelerinin çocukları yurt dışına çıkarıp, bir daha getirmeyebileceği tehlikesi söz konusu olduğundan, çocuklar için tedbiren yurt dışına çıkış yasağı konulması istendi.

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Necati Şaşmaz'dan boşanmak istediği eşi Nagehan Şaşmaz'a tazminat şoku

İHANET Mİ ETTİ: Necati Şaşmaz'ın eşinden boşanması hayranlarını oldukça üzerken, ünlü oyuncunun bu istekleri doğrultusunda Nagehan Şaşmaz'ın ihanet iddiaları yeniden gündeme geldi.

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