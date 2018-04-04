Necati Şaşmaz geri mü dönüyor ? İşte Kurtlar Vadisi gerçeği

Yaklaşık iki yıldır ekranda olmayan, başrolünde Necati Şaşmaz'ın yer aldığı 'Kurtlar Vadisi' dizisinin yeni bölümleri için birkaç kanalla görüşmelerin devam ettiği, bölüm başına maliyetin ise yaklaşık 1.5 milyon lira olduğu belirtildi. Posta Gazetesi'nden Mesut Yar'ın, "Görüşmeyen Kanallar Net" başlıklı yazısı şöyle: "Kurtlar Vadisi Pusu yeni bölümleriyle iki ayn kanalda yayınlanmıştı. Son olarak Kanal D'de sezonu tamamladı ve iki yıldan beri dizinin yeni bölümlerinden ses seda yok.

360 TV'nin tekrarlarını yayınladığı dizinin tekrar hakları şimdi Beyaz TV'nin elinde ve geçtiğimiz pazartesiden beri yine yayında. Bu arada Pana Film'in 'Kurtlar Vadisi' serisinin yeni bölümleri için birkaç kanalla görüşme halinde olduğu söyleniyor. Son olarak bölüm başına aldığı yaklaşık 1.5 milyon lirayla döneminin rekorunu kıran dizinin görüştüğü kanallar arasında; Show TV, FOX, Star TV, Kanal D ve Atv yok. O parayı (bir parça daha üstünü) verecek bir kanal bilen varsa hemen konum atsın da bu köşeye yazayım."