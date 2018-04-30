Necati Şaşmaz geri dönüyor! İşte Kurtlar Vadisi'nin yeni kanalı

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Kurtlar Vadisi Pusu, yeni sezonda izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Dizide Polat Alemdar karakterine hayat veren Necati Şaşmaz, geçtiğimiz günlerde yeni sezonda izleyici ile buluşacaklarını belirterek çeşitli kanallarla dirsek temasında olduklarına dikkat çekmişti. Şaşmaz'ın bu açıklaması sonrası herkes Kurtlar Vadisi Pusu'nun hangi kanalda ekrana geleceğini merak etmeye başlamıştı. Medya kulislerindeki iddiaya göre; Kurtlar Vadisi Pusu yeni sezonda Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşacak.

Televizyonların yeni yayın dönemine büyük ölçüde yılbaşından sonra geçeceği 2018'in ilk günlerinde ekrana gelmesi bekleniyordu. Yayın tarihi için 2018 Şubat verilse de dizi bir türlü başlayamadı. Dizinin yayın tarihini başrol oyuncusu Necati Şaşmaz şöyle duyurmuştu. Şaşmaz, "Bir Hadis Bir Film Kısa Film Yarışması Ödül Töreni" için geldiği Konya'da, AA muhabirine, televizyonda 2003 yılında yayınlanmaya başlayan Kurtlar Vadisi dizisinin, 2018'de "Kurtlar Vadisi Kaos" olarak izleyicinin karşısına çıkacağını belirtti. Şaşmaz, "Dizimizin senaryosunu tamamladık. Şubat ayı gibi televizyonlarda yayınlanmaya başlayacak inşallah." demişti.

KURTLAR VADİSİ KAOS HANGİ KANALDA?: Türk televizyonlarının fenomen dizilerinden olan Kurtlar Vadisi yeni sezonda Kurtlar Vadisi Kaos adıyla ekranlara dönecek. Kurtlar Vadisi Kaos'un hangi kanalda yayınlanacağı ise merak konusu oldu. Şimdiden heyecanla beklenen Kurtlar Vadisi Kaos'un kanalı ise Kanal D olarak duyuldu. Ancak kanal yönetiminden ve yapımcıdan kesin bir bilgi gelmedi.

"KAOS TEORİSİ ELE ALINACAK"

Kurtlar Vadisi dizi serilerinin başrol oyuncusu Necati Şaşmaz, Kurtlar Vadisi Kaos'un ele alacağı konuya ilişkin açıklamasında;

"Kurtlar Vadisi Kaos ile 'kaos teorisi' ele alınacak. Kaos yönetimi diye bir ideoloji var. O ideolojide hedef dünyayı kaosa yönlendirip, kaosla yönetmek. Biz de 'kaos yönetiminden nasıl kurtulabiliriz, nasıl çıkış sağlayabiliriz?' anlatmaya çalışacağız. 'Kaos durumunda elimizden neler alınır, nelere karşı savaşmamız gerekir, nelerden muzdarip olabiliriz?' bunları ele almaya çalışacağız. Değişen siyasi ve coğrafi denklemde Türkiye olarak nerede olacağız, nasıl duracağız, neler yapacağız gibi konuları irdeleyecek hikayelerimiz olacak. Global anlamda 'Myanmar'dan Afganistan'a, Makedonya'ya hatta Amerika'ya kadar uzanan hikayeler olacak' diye şimdiden müjdesini verebilirim." dedi.