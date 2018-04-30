Necati Şaşmaz geri dönüyor! İşte Kurtlar Vadisi'nin yeni kanalı

Türk televizyonlarının fenomen dizilerinden olan Kurtlar Vadisi yeni sezonda Kurtlar Vadisi Kaos adıyla ekranlara dönecek. Şimdiden heyecanla beklenen Kurtlar Vadisi Kaos'un yeni kanalı ise Kanal D olarak duyuldu. Ancak kanal yönetiminden ve yapımcıdan kesin bir bilgi gelmedi.

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Kurtlar Vadisi Pusu, yeni sezonda izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Dizide Polat Alemdar karakterine hayat veren Necati Şaşmaz, geçtiğimiz günlerde yeni sezonda izleyici ile buluşacaklarını belirterek çeşitli kanallarla dirsek temasında olduklarına dikkat çekmişti. Şaşmaz'ın bu açıklaması sonrası herkes Kurtlar Vadisi Pusu'nun hangi kanalda ekrana geleceğini merak etmeye başlamıştı. Medya kulislerindeki iddiaya göre; Kurtlar Vadisi Pusu yeni sezonda Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşacak. Twitter

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Televizyonların yeni yayın dönemine büyük ölçüde yılbaşından sonra geçeceği 2018'in ilk günlerinde ekrana gelmesi bekleniyordu. Yayın tarihi için 2018 Şubat verilse de dizi bir türlü başlayamadı. Dizinin yayın tarihini başrol oyuncusu Necati Şaşmaz şöyle duyurmuştu. Şaşmaz, "Bir Hadis Bir Film Kısa Film Yarışması Ödül Töreni" için geldiği Konya'da, AA muhabirine, televizyonda 2003 yılında yayınlanmaya başlayan Kurtlar Vadisi dizisinin, 2018'de "Kurtlar Vadisi Kaos" olarak izleyicinin karşısına çıkacağını belirtti. Şaşmaz, "Dizimizin senaryosunu tamamladık. Şubat ayı gibi televizyonlarda yayınlanmaya başlayacak inşallah." demişti. Twitter

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KURTLAR VADİSİ KAOS HANGİ KANALDA?: Türk televizyonlarının fenomen dizilerinden olan Kurtlar Vadisi yeni sezonda Kurtlar Vadisi Kaos adıyla ekranlara dönecek. Kurtlar Vadisi Kaos'un hangi kanalda yayınlanacağı ise merak konusu oldu. Şimdiden heyecanla beklenen Kurtlar Vadisi Kaos'un kanalı ise Kanal D olarak duyuldu. Ancak kanal yönetiminden ve yapımcıdan kesin bir bilgi gelmedi. Twitter

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