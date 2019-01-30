Necati Şaşmaz eşi Nagehan Şaşmaz'la boşanıyor bomba ihanet iddiası

Kurtlar Vadisi dizisinin adeta sembolü haline gelen Necati Şaşmaz'dan hayranlarını üzecek haber geldi. 2012 yılında hayatını birleştirdiği Nagehan Şaşmaz'dan iki çocuğu bulunan Necati Şaşmaz, eşinden boşanıyor. Kanal D ekranlarında 2. Sayfa'ya konuşan Şaşmaz'ın avukatı, ayrılık haberini doğruladı. Peki Necati Şaşmaz'ın eşi Nagehan Şaşmaz kimdir? İhanet iddiaları doğru mu?
Daha önce de boşanacakları konuşulan çift hakkında ihanet iddiaları ortaya atılmıştı. Necati Şaşmaz'ın avukatı, canlı yayında yaptığı açıklamayla çiftin neden boşanacağı hakkında bilgi verdi. Müvekkilinin, Nagehan Şaşmaz'a dava açtığını bildiren avukat, ihanet iddialarının yalanlayarak şöyle konuştu:
ÇEKİŞMELİ BOŞANMA: "Müvekkilim iş bu boşanma sürecinin anlaşmalı olarak yapılması için gayret sarf etmişse de fakat süreç çekişmeli boşanma haline dönmek durumunda kalmıştır. Taraflar iki çocuk sahibidirler."
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