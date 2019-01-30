Necati Şaşmaz eşi Nagehan Şaşmaz'la boşanıyor bomba ihanet iddiası

DAVAYI AÇAN TARAF NECATİ ŞAŞMAZ: "Müvekkilim Necati Şaşmaz iki evladının annesi Nagehan Şaşmaz ile evliliğini tüm çabalarına rağmen kurtaramamış ve bugün itibariyle ayrılık kararını hayata geçirerek Nagehan Şaşmaz aleyhine boşanma davası açmıştır."