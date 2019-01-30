Necati Şaşmaz eşi Nagehan Şaşmaz'la boşanıyor bomba ihanet iddiası

Yeni dizi hazırlıklarına devam eden Necati Şaşmaz'ın 7 yıllık evliliği bitiyor. Eşi Nagehan Şaşmaz'a ihanet ettiği öne sürülen Necati Şaşmaz'ın boşanacağı haberini avukatı resmen açıkladı.

Necati Şaşmaz eşi Nagehan Şaşmaz'la boşanıyor bomba ihanet iddiası

Kurtlar Vadisi dizisinin adeta sembolü haline gelen Necati Şaşmaz'dan hayranlarını üzecek haber geldi. 2012 yılında hayatını birleştirdiği Nagehan Şaşmaz'dan iki çocuğu bulunan Necati Şaşmaz, eşinden boşanıyor. Kanal D ekranlarında 2. Sayfa'ya konuşan Şaşmaz'ın avukatı, ayrılık haberini doğruladı. Peki Necati Şaşmaz'ın eşi Nagehan Şaşmaz kimdir? İhanet iddiaları doğru mu?

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Necati Şaşmaz eşi Nagehan Şaşmaz'la boşanıyor bomba ihanet iddiası

Daha önce de boşanacakları konuşulan çift hakkında ihanet iddiaları ortaya atılmıştı. Necati Şaşmaz'ın avukatı, canlı yayında yaptığı açıklamayla çiftin neden boşanacağı hakkında bilgi verdi. Müvekkilinin, Nagehan Şaşmaz'a dava açtığını bildiren avukat, ihanet iddialarının yalanlayarak şöyle konuştu:

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Necati Şaşmaz eşi Nagehan Şaşmaz'la boşanıyor bomba ihanet iddiası

DAVAYI AÇAN TARAF NECATİ ŞAŞMAZ: "Müvekkilim Necati Şaşmaz iki evladının annesi Nagehan Şaşmaz ile evliliğini tüm çabalarına rağmen kurtaramamış ve bugün itibariyle ayrılık kararını hayata geçirerek Nagehan Şaşmaz aleyhine boşanma davası açmıştır."

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Necati Şaşmaz eşi Nagehan Şaşmaz'la boşanıyor bomba ihanet iddiası

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA: "Müvekkilim iş bu boşanma sürecinin anlaşmalı olarak yapılması için gayret sarf etmişse de fakat süreç çekişmeli boşanma haline dönmek durumunda kalmıştır. Taraflar iki çocuk sahibidirler."

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