Nebahat Çehre apar topar hastaneye kaldırıldı son durumu

Nebahat Çehre'ye özenmeye kadın yok. 73 yaşındaki oyuncunun hala dinç olması ve aktif olarak oyunculuk yapması malumunuz. Ancak Nebahat Çehre'den gelen son dakika haberine göre oyuncu apar topar hastaneye kaldırıldı. Nebahat Çehre'nin son durumu ne? İşte detaylar...
Ünlü oyuncu Nebahat Çehre hastaneye kaldırıldı... Nebahat Çehre, sevenlerini korkuttu. Usta sanatçı, bu sabah Fulya'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Nebahat Çehre'nin sağlık sorununu ve durumunu herkes merak eder oldu.
Duymayan Kalmasın programının haberine göre; Soğuk algınlığı nedeniyle tedavi gören Nebahat Çehre'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Vücut direnci düşen usta oyuncunun bir süre daha tedavisinin devam edeceği öğrenildi.
NEBAHAT ÇEHRE KİMDİR? Hilal Nebahat Çehre (d. 15 Mart 1944, Samsun), Türk oyuncu, şarkıcı ve modeldir. Nebahat Çehre, Samsun'da dört çocuklu bir ailenin kızı olarak dünyaya gelmiştir. Ailenin tek kızı olan Çehre anne tarafından Laz, baba tarafından ise Gürcü kökenlidir.
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