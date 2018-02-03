'Ne yazık ki erkek kalmadı' deyip isyan etti!

Ünlü şarkıcı Linet, dün Nişantaşı’nda objektiflere takıldı. Anne olmak istediğini her fırsatta dile getiren güzel şarkıcı, “Ne yazık ki, baba adayı yok. Çocuk sahibi olmak isteyen erkek de kalmadı. Benim gönlüm evladımın gerçek bir babası olmasından yana ama eğer seven, isteyen birini bulamazsam, son çare sperm bankasına gideceğim” ifadelerini kullandı.