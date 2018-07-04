Ne yaptın sen Asuman! Şov yapayım derken sırılsıklam oldu

Uzun süredir ekranlardan uzak sakin bir hayat yaşayan Asuman Krause Bodrum Türkbükü'nde görüntülendi. Krause, annesi Gülseren Kocabıyık'ı ziyaret etti. Asuman Krause annesinin bahçesini sulamaya çalışırken objektiflere böyle yansıdı. Hortumu eline alıp bahçeyi sulamaya başlayan Krause, işi şova dökmek isteyince kendini sırılsıklam etti.

Öte yandan kameralar tarafından görüntülenen Asuman Krause, bu sırada kendisini görüntüleyen muhabirlere dönerek yakında yeni bir single çıkaracağını söyledi. İşte Asuman'ın Krause'nin hem bahçeyi suladığı hem de kendini yıkadığı anlardan görüntüler...



